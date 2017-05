En acto de inscripción, Nasralla reta al TSE a inhabilitarlo como candidato de la alianza

Radio América. En acto de inscripción formal de la alianza opositora a nivel presidencial integrada por los Partidos Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Nasralla candidato de esa conformación política retó a las autoridades del órgano electoral qué hora lo quitan de ser como candidato de la alianza.

En el acto de entrega de la documentación de la alianza opositora para su inscripción en el TSE, Nasralla expresó, ” espero que no me inhabiliten para participar como candidato de la alianza de oposición”, esto a pocas horas para que terminen las inscripciones de candidatos en el organismo electoral para participar en los comicios generales de noviembre.

El señor de la Televisión como se le dice a Nasralla, llegó a las instalaciones del Tribunal Electoral acompañado por la máxima dirigencia opositora entre ellos, el líder de Libre, José Manuel Zelaya y el coordinador general del PINU, Guillermo Valle, quienes pronunciaron darle todo el apoyo a su candidato para ganar las elecciones generales y de esa forma, sacar del poder al actual mandatario hondureño Juan Orlando Hernández que busca su reelección.

En consecuencia de la actividad política y ante lo dicho por el presidenciable liberal Luis Zelaya Medrano, sobre que no conformaron la alianza por existir un acuerdo previo entre Nasralla y Libre para ser el candidato oficial, Salvador, desmintió tales aseveraciones al tiempo que afirmó, ” delante de mí, Xiomara Castro se la ofreció que fuera el candidato, pero Luis no quiso, pese a que es una buena persona, no puede romper el lazo que tiene la estructura de su partido que ordenó al Tribunal que me quitarán el Partido Anti Corrupción (PAC)”.

“Si Luis hubiera querido ayudarnos lo primero que hubiese hecho que en su partido como máxima autoridad es estar en contra de la decisión de habernos quitado el partido y entregárselo a una facción del Partido Nacional”, arguyó, Nasralla.

CNAA



Nacionales Noticias