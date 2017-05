Dirigente político califica de “mentiroso y soberbio” al candidato Luis Zelaya

Radio América. En el Partido Liberal no todos están al parecer felices, porque algunos de sus simpatizantes se han marchado a la alianza opositora y en ese sentido, Guillermo Escobar calificó este viernes al candidato liberal Luis Zelaya, de “mentiroso, que no es cortés, ni humilde, es una persona soberbia y además no conoce la historia de los liberales tales como a Carlos Montoya y que nunca pegó un afiche”.

El político agregó que, “cuando una persona es manejada por fuerzas terceras en ese caso, Luis hoy está siendo manejado por personas que se creen los dueños del Partido Liberal y que además no permiten una renovación en el instituto político se convierten en mentiroso”.

“Por un lado habla de honestidad y de honradez pero en sus planillas lleva gente corrupta que dio un golpe de estado en Honduras, y han vivido de las canonjías de los ricos y vendido su dignidad en el Congreso Nacional”. sostuvo.

Acto seguido y por lo sucedido en el Poder Legislativo, según Guillermo, es por haber nombrado una Corte Suprema de Justicia ilegal en la que destituyeron a cinco magistrados de la sala de lo constitucional y el Tribunal Supremo Electoral par que el Presidente de la República haga lo que quiera.

Escobar dijo también que Luis Zelaya dice un discurso pero en los hechos es otra cosa, “porque cuando uno dice soy el candidato de un partido, debe limpiarlo como estamos haciendo en la alianza tratando de llevar gente que no tenga cola que le pise”.

Aseguró que llamó 50 veces por celular al presidenciable Luis Zelaya porque tenía ganas de integrase a las filas del liberalismo antes de meterse en la alianza sin embargo, nunca le contestó.

CNAA

Nacionales Noticias