Shakira, ¿boda y embarazo?

En un club de Miami amigos, ejecutivos del mundo de la música y famosos como Nicky Jam, Prince Royce y Don Francisco, entre otros, celebraron junto a la cantante colombiana Shakira el estreno de su álbum, El dorado.

Haciendo honor al título de su nuevo trabajo, la barranquillera de 40 años, quien recientemente anunció que será parte de un programa de radio donde tendrá como invitados a, entre otros, Carlos Vives y Maluma, brilló de pies a cabeza con un minivestido metálico y una original cartera que también hacía de anillos, y aunque fue breve, demostró su sentido del humor en corto:

¿Qué dijo Piqué cuando escuchó “Me enamoré”, la canción que le dedicas?

Le gustó mucho, se emocionó, no es la primera canción que le hago, así que creo que se está acostumbrando. ¿Vas a tener otro bebé? Dicen que estás embarazada…

No, no ¿por qué, se me ve algo? cuando la gente dice ‘está embarazada’, digo ‘¡Ay, me deben ver algún tipo de barriguita sospechosa!’; pero no, no estoy embarazada.

¿Y boda?, también se habla de boda:

Que yo sepa, no. Si me voy a casar, no me han invitado todavía.