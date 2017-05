Alianza sin aleación es enredo politiquero

GASPAR VALLECILLO MOLINA

El modo más efectivo para transformarse en una conciencia más elevada es prestar atención al momento presente. Chopra Deepak. Nada más cierto y oportuno.

Aplica a la cacareada alianza politiquera entre Libre, Salvador Nasralla, exdueño de Pac, y Guillermo Valle, presidente de lo que queda del Pinu. Esa alianza sin aleación no transforma nada. Inconsciencia y desatención al momento que vivimos.

No asegura cambios positivos por ser una “patastera ideológica”, Matías Fúnez. Desfase en tiempo, espacio y circunstancia.

Libre promovió una alianza con el único objetivo de oponerse a la reelección. “Contra la dictadura”, repiten Zelaya, Nasralla y el aplaudidor Valle. Doña Xiomara Castro, utilizada al antojo político de MZ, coordinador insustituible de Libre, ya fue perdedora y ahora, la candidata sin oposición en ese partido.

El Pac, en conflictos por egocentrismo del dueño, se dividió y fue a elecciones internas desatendiendo al TSE que desconoció lo actuado, el susodicho enfermo de notoriedad se pliega a Zelaya a quien criticó por izquierdista, corrupto e incapaz. LOZ, del Partido Liberal, aseguró no tener cabida en esa mescolanza que no era por Honduras y por no compartir su proclama foránea.

Vino el espectáculo y Zelaya en voz de XC unge a Nasralla como candidato títere, se quiebra por segunda vez a su señora.

Gritos, caras serias de gente seria, saltitos incontrolables del saltimbanqui, carcajadas por sus payasadas y cierre de la función circense. No hay tal alianza partidaria, “Mel” utiliza con fines desconocidos a Nasralla que únicamente habla sandeces con las que ofende a todo adversario tildándolo sin dar pruebas, de corrupto, porque no hay nadie como él, único en su especie, insoluto, impoluto imputo.

Con intolerable ego patológico que lo tiene bipolar, da bandazos izquierdosos siendo ultraderechista. Recicla las meladas y cae en la torpeza de la pobreza mental del grosero vulgar. Chabacano.

Pobre “Chava” perdió aquella “agudeza” que aparentaba y cree que somos nietos de la “abuelita”, a quien hacía del timbo al tambo y utilizó de “risión” nacional. Lástima grande que su nivel universitario quedó en el olvido y hora compite con el jefe de Libre prófugo del estudio.

Ahora es su líder, ahora este fue bueno, ahora es mentira todo lo documentado de su mal gobierno, ahora niega la improbidad e incapacidad de este señor que a mala hora gobernó. Y es más, tanto ha sido influenciado que niega los muertos y el desastre político en Venezuela.

Perdió legitimidad, veracidad y credibilidad por su desmesura y ligereza.

Gobernar no es “XO”. Dice que cancelará los peajes, no habrá impuestos y no se pagarán servicios públicos, se extremó en su populismo barato en procura del voto que él está seguro lo hará Presidente y si no desde ya culpa al “dictador” del fracaso que teje a su medida.

Parafraseándolo, ojalá nunca llegue a gobernar este país, porque es la misma “papada” que criticaba de Libre. Hoy de merolico tiene su pierde garantizado y el propietario de Libre se lo quebrará cuando no le sirva por farsante imitador de sus politiquería que lo tiene guindo abajo. Merecemos respeto. Merecemos candidatos serios, no payasos para reír y llorar en esta contienda que exige capacidad y seriedad. Sin aleación no hay alianza en ese enredo politiquero.

