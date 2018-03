En entrevista con el programa Los Rigiosos, de Radio América, el excapitan de Motagua y la selección de Honduras, Amado Guevara, explicó por qué dejó el país para irse a vivir a Miami.

Además, entre otras cosas, Amado Guevara habló sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Honduras y al eterno rival de Motagua, Olimpia.

¿Estás radicado afuera del país?

Publicidad

Con la dirección de Dios hemos tomado la decisión de radicar afuera de Honduras. La verdad que le doy gracias a Dios por este tiempo. Estamos en Miami, acá estoy cerca de Pavón, hemos tenido la oportunidad de compartir, pero por su trabajo él pasa más ocupado.

¿Cómo ha sido este cambio a una vida más familiar?

Bien, contento. A veces uno necesita esto, estar más cerca de la familia y compartir más con ellos. Tres años casi con la selección, ya era tiempo. Mientras tanto sigo aprendiendo y creciendo.

La decisión de irse a vivir a Estados Unidos, ¿en qué se basó?

Es una combinación de varias cosas. Primero, la familia. Segundo, la seguridad; ya todos sabemos cómo está la situación en el país. Y tercero, mi carrera, porque siento que desde aquí se me facilita más todo. Hace poco anduve por Barcelona (viendo a los equipos Barcelona, Espanyol y Girona) gracias a una gestión de Hristo Stoichkov. Próximamente iré a México para seguir creciendo y aprendiendo. Cuando Dios disponga continuaré con mi carrera como entrenador.

¿Te ves a corto plazo dirigiendo un equipo en EEUU u Honduras?

Es difícil decirlo en este instante. Cuando Dios piense que esté listo lo haré, por ahora siento que estoy en la camino correcto.

¿Hay propuestas concretas de trabajo para Amado Guevara?

He tenido opciones, lo que pasa es que ahora no es el momento. Le doy más prioridad a la familia y a mi capacitación. Por ahora prefiero estar en ese periodo de aprendizaje.

¿Duermes tranquilo después que Honduras no pudo calificar a la Copa del Mundo?

Ustedes saben lo que la Selección significa para mí. Cuando no se logra una clasificación es difícil de digerir. Hay muchas cosas positivas que quedan, como los Juegos Olímpicos, la formación de varios jugadores que hoy brillan con sus clubes, la Copa de Naciones; pero no se logró el principal que era estar en Rusia. A mí me queda el conocimiento que obtuve.

¿Por qué no se clasificó a Rusia 2018?

En lo personal no me pongo a buscar culpables, particularmente me quedo con el aprendizaje. No vale la pena decir que aquel o el otro tuvo la culpa.

¿Motagua es una aspiración personal para dirigir?

Esos son tiempos de Dios, él dirá.

Si José Rafael Ferrari lo llama para dirigir Olimpia, ¿acepta?

A don Rafa hay mucho agradecimiento y respeto. Públicamente he dicho que él y Osman tuvieron que ver mucho con el éxito de la selección de Honduras (2010). Hay que ver. Lo que habría que preguntarle si Amado Guevara le conviene a Olimpia. Basándonos en eso se tomaría una decisión.

¿Ves a tu hijo como futbolista?

Sí, lo veo. Creo que todo padre que jugó profesionalmente quiere que su hijo siga sus pasos, pero sin mis errores. Me encantaría, si a él le gusta lo apoyaré.

¿Te sientes listo para tomar la selección de Honduras, ya sea en solitario o en dupla con Carlos Pavón?

Sinceramente, no lo tomen a mal, me visualizo en la Selección, pero a futuro. No es que no tenga capacidad, la tengo, para eso me he preparado; pero creo que por ahora no es el tiempo. Eso es algo muy grande que no solo depende de las ganas. En este momento no, prefiero seguir creciendo y capacitándome.

¿Te convertiste oficialmente al cristianismo?

Sí, pero ya días. He estado en un proceso. Mi esposa Lucía me encaminó y vamos aprendiendo.

¿Cómo te sostienes, con tus ahorros u otros ingresos?

Dios siempre provee, Él siempre tiene para sus hijos y es una situación que siempre sabemos cómo manejarla.

¿Cuál es la principal enseñanza que te dejó Jorge Luis Pinto a Amado Guevara como técnico?

Todo. La honradez tanto dentro como afuera de la cancha. La dedicación a su trabajo. Me tocó interceder por jugadores, pero era por la convivencia grupal. Lo viví como jugador y como técnico, fue pura enseñanza.