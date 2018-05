Madeline Dye es una anciana de 106 años que nunca tuvo novio. Ella asegura que ese es el secreto de su larga vida.

La anciana le explicó a el diario The Mirror que el secreto para vivir tantos años es evitar el estrés que trae el matrimonio y las relaciones.

Dye nació el 28 de abril de 1912 en Heeley, South Yorkshire (Inglaterra). Nunca tuvo una cita y la única vez que fue a un pub fue en su cumpleaños número 90.

La sobrina de la anciana, Diana Heaton de 80 años, le contó al mismo medio: “ella camina libremente sin un bastón y es muy independiente”.

Para dar un ejemplo de la autonomía de Dye, añadió “cuando ella tenía 103 años me preguntó si le podía cambiar las cortinas de un cuarto, yo le dije que lo haría al día siguiente y cuando regresé me dijo: ¿te gustan las cortinas? mira lo que hice”.

La anciana vivía de manera autónoma hasta los 103 años, pero por una caída comenzó a necesitar cuidados de una enfermera.

Dye trabajó a lo largo de su vida como encuadernadora, jardinera y tejedora. Otra posible razón de por qué la mujer ha logrado vivir 106 años es que cuando ella trabajaba caminaba dos millas por una colina empinada, cuatro veces al día.

Sin embargo, Heaton concluyó que cada vez que le preguntan a su tía sobre sus viejos romances, ella responde “nunca tuve uno, por eso tengo mi edad”.

#British woman Madeline Dye who has just turned 106 says the key to long life is staying away from men and all the stresses that relationships bring. She was born the same year that the Titanic sank. pic.twitter.com/fbqfwocT1h

— azhar (@azharkhn4) 29 de mayo de 2018