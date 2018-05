En una protesta congregada frente a la casa y la antigua oficina del abogado de Manhattan Aaron Schlossberg, mariachis tocaron canciones populares mexicanas como ‘El Rey’ y ‘Cielito lindo’, así como ‘La Cucaracha’, pieza popularizada durante la revolución mexicana, reporta AP.

Manifestantes de la comunidad latina en EE.UU. demandaron la inhabilitación para ejercer la práctica profesional como abogado de Schlossberg, quien se encuentra en medio de una polémica por haber arremetido fuertemente contra varias personas en un bar neoyorquino por hablar español.

This message is for #AaronSchlossberg Signed, the people of NYC pic.twitter.com/7YdpcHeWXz

— Dana Riccardi (@dana_riccardi) 18 de mayo de 2018

Según New York Post, a la manifestación frente a su domicilio ―en la que participaron más de 100 personas― llegó en un autobús una banda de mariachis, vestidos con trajes plateados y negros. Los músicos tocaron canciones con trompetas, violines y una guitarra acústica, mientras que los manifestantes los acompañaban y mostraban carteles con las inscripciones: “Se habla Spanish” o “Racism, no Bueno”. En la protesta también fueron ofrecidos tacos gratis.

Every protest needs a Mariachi band! You have to love when New Yorkers pull together to tell this douchebag to move off of our island! Still no apology, so neighbors demand that he move out! #aaronschlossberg #racist #bigot #ignorance #sisepuede #onlyinnewyork #uws #solidarity pic.twitter.com/o9Onk6sgAI

— Michael Weschler (@MichaelWeschler) 18 de mayo de 2018

