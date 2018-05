A través de un reportaje de los periodistas

“Gabriela’s quest for safety: Pregnant mom gets her boys through sickness, a trash train and 3,000 miles” es el título de este reportaje que podría traducirse a “La Búsqueda de la Felicidad de Gabriela: viaje de una madre embarazada y sus hijos a través de enfermedades, un tren de basura y tres mil millas”.

En el conoceremos a Gabriela, Jonathan y Omar, quienes salieron de la zona norte de Honduras quienes en busca de un mejor futuro buscan llegar a Estados Unidos, sin conocer los peligros a los que se enfrentarán, el frío, el hambre y hasta muerte.

Gabriela y sus hijos llegaron a Tapachula, tras recorrer 440 millas, no tiene un dólar para comer u hospedarse. Es ahí donde a través del padre de una iglesia se da cuenta que existe una caravana de migrantes que desde 2010, fue organizada por Pueblo Sin Fronteras, una organización en favor de los migrantes.

No duda en que es su mejor opción, y más aún al ver a más de mil inmigrantes incluyendo cientos de hondureños, es una opción segura para evitar robos, secuestros, violaciones y hasta la misma muerte.

La catracha no entiende porque para Donald Trump, ella y sus dos pequeños hijos son una amenaza. Nunca había tenido que pedir dinero o ayuda para sus hijos, pero esta vez el hambre obligo a hacerlo.

Este reportaje de CNN recoge la travesía día a día de esta familia hondureña a través de diferentes ciudades guatemaltecas y mexicanas. Luego de llegar a Tapachula, tuvieron que caminar 260 millas para llegar a Matías Romero en Oaxaca. Es aquí donde Gabriela recibe un documento que le permite estar veinte días en territorio azteca, la caravana de migrantes surge efecto, a pesar de estar politizada brinda ciertos beneficios que antes los migrantes centroamericanos no tenían.

No todo es color de Rosa, Jonathan de 2 años cae terriblemente afectado por la neumonía, es atendido por médicos cercanos a la caravana, le piden q lo hospitalice, pero ella debe continuar su camino hacia el sueño americano. El recorrido continua, ahora en autobús, 310 millas recorridas hasta llegar a Puebla.

En Puebla son recibidos en diferentes asilos, Gabriela y sus hijos son enviados a una iglesia, donde reciben alimentos, el primer tiempo completo de comida desde que salieron de Honduras. También reciben charlas sobre los derechos de los migrantes, una asesora muestra una pequeña luz de esperanza en la vida de Gabriela, solicitar asilo al gobierno de los Estados Unidos.

85 millas más recorridas para llegar a la Ciudad de México, 17 autobuses forman La Caravana de migrantes, se avecina un nuevo refugio, el cansancio es extremo, su embarazo empieza a provocarle síntomas, no le gusta la comida del nuevo refugio y los mareos y nauseas no se hacen esperar.

Gabriela cuenta a CNN que busca un mejor futuro para sus hijos, fue víctima de violencia doméstica y considera que Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Su perspectiva de migrar a Estados Unidos es diferente, no pensó que sería tan difícil, pero busca lograrlo. La deshidratación invade a Gabriela, la familia ha llegado a Tultitlán, donde solo queda esperar el sonido del silbato, el silbato de “La Bestia”.

El tren llamado “La Bestia” aparece, cientos de latinos se aglomeran a sus alrededores para poderse subir. Acá comienza una de las etapas cruciales, un paso en falso y puede llevar a que una persona caiga bajo el tren y sea arrollado. Gabriela empuja a sus hijos, luego sube ella, una montaña de basura será su asiento en este viaje que no asegura puerto de llegada.

En el tren se sufre hambre y frío, incluso se corre el riesgo de que desconecten los vagones y los dejen abandonados a la espera de otro tren, algo que le paso a Gabriela y sus dos hijos. La hondureña se comienza a enfermar, pasan por Guanajuato, Irapuato hasta llegar a Guadalajara, donde buscaran un nuevo refugio y medicinas que ayuden el mal estado de salud de esta mujer embarazada.

De Guadalajara hasta Mazatlán son 300 millas en bus. Omar uno de los hijos de Gabriela esta deshidratado y con una infección, una inyección lo ayudará. La mayor satisfacción es que logran bañarse después de diez días sin hacerlo. Se aproxima un viaje de 12 horas y 550 millas hasta Hermosillo, Gabriela cada vez está más cerca de llegar a Estados Unidos.

530 millas después llegan a Tijuana, el hambre y las enfermedades dificultan y complican el viaje, sería imposible sin vivirlo poder imaginar o llegar a sentir lo que esta familia ha pasado. Gabriela no está teniendo los cuidados que una mujer embarazada debe tener, incluso ha comido poco prefiriendo alimentar a sus dos hijos.

La meta está a media milla, la puerta de entrada a Estados Unidos, Gabriela ha tenido que ir a emergencias de un hospital debido a su estado de salud, cuando sale sabe que su único destino es California, donde su tía vive. No planea entrar ilegalmente a Estados Unidos, le da miedo que la detengan y que la separen de sus hijos, buscara pedir asilo con el supuesto del riesgo que corren su vida y la de sus hijos en este bello país llamado Honduras.

