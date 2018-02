Ha comenzar de nuevo…

Armando León Gómez

Primero, después de la aberrante campaña, en la recién pasada hexagonal, limpiar el entorno futbolístico lleno de sinsabores, donde el pueblo aficionado sabe perfectamente que pasó – plagada de errores de parte de la dirección técnica – solo cabía el despido de JLP, y ya se realizó.

Segundo, rendimiento de cuentas de FENAFUTH por la venta de boletos del partido del 10 nov. En el estadio Olímpico de San Pedro Sula, a través de una auditoría EXTERNA.

Sí hubo fraude-estafa, poner a la orden de la fiscalía a los responsables y acusarles ante los Tribunales de Justicia. Ante semejantes hechos el señor Gianni Infantino, presidente de FIFA, debe tomar cartas en este asunto tan grave, que ofende la dignidad de los que amamos el fútbol en Honduras.

Tercero, Elegir un una nueva junta directiva, donde deben ser tomados en cuenta la gente que ama, entiende, y planifica el fútbol.

Menciono no en orden de importancia,- porque todos lo son, cada quien en su campo- solo es una sugerencia a manera de ejemplo, para agilizar y dirigir honesta e inteligentemente el fútbol en todos sus aspectos y aristas;

Carlos Pavón, Villegas, Rafael Ferrari y su equipo, Roque Pascua, Carlo Prono, Canahuati, K. Bertrand padre, Nahún Valladares hijo, Ponce Morazán, Nahún Espinoza, W. Cruz, Primi Madariaga, Shirley Pereyó, Isabel Zambrana, Don Julio Núñez, la comentarista de fútbol de tacón, Salomón Nazar, Pedro y Javier Átala, Óscar Benítez, Castejón, Mauro Reyes y Salgado.

Y muchos más entre damas y caballeros, talvez llegamos al millar o más, nadie lo sabe, pero todos son honrados y que dominan diferentes disciplinas y todos pueden servir al fútbol.

No me olvido de dos grandes futbolistas que hoy nuevamente pueden desempeñar papeles relevantes dentro de nuestro deporte rey.

Se trata de Carlos Costly líder en nuestra selección, tiene el suficiente poder de convocatoria y provocar entre sus compañeros el entusiasmo suficiente para convertirlos en ganadores, tal como sucedió en la última etapa de la hexagonal; que el entrenador no lo capitalizó por falta de visión y mucha terquedad, Hoy lo puede repetir en la nueva convocatoria a la selección: él se despojó de las ofensas recibidas y se sumó a la concentración, y el equipo tuvo un repunte inmediato, pero no fue suficiente, las pérdidas y empates anteriores no nos permitieron clasificar directamente. Lo demás es historia… Y no debemos seguirlo recordado. – solo para no volver a cometer los mismos errores -.

Por eso y más, debe ser el primer convocado al equipo de todos.

El otro que no debe faltar en los cuadros técnicos, es Amado Guevara, tiene una valiosa experiencia adquirida en primera línea, que vale oro.

La nueva dirigencia del fútbol tiene nuevos retos, valores y nuevas metas, que deben ser cumplidas estrictamente:

– Trabajo en equipo

– Honradez

– Disciplina

– Conocimiento

Desarrollo de nuevos campos: administrativos, técnicos, financieros, medicina deportiva, escuela de alto rendimiento, estrategias, técnicos e Ingenieros en cultivo y siembra de gramíneas, manejo de agua lluvias , temperaturas, luz solar e iluminación nocturna, planificadores y fiscales en estas diversas áreas.

No olvidar las palabras de sobremesa del entrenador Nacional en los años cincuenta, Sr. Profesor da Cunha ” El jugador hondureño tiene un perfil futbolístico muy parecido al brasileño la diferencia es que aquellos pasan por las escuelas de alto rendimiento y los catrachos no”.

¿Quién con una luz se pierde. ?

Así que, adelante, nuestro deporte rey se debe colocar a la altura de los tiempos.

Armando León Gómez

Q.Q.F.F. Profesor de Ecología

Aficionado al fútbol

mandoleon39@gmail.com