La lucha contra la corrupción e impunidad es posible, pero necesita de la participación activa de la ciudadanía, reflexionó este jueves Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien visita Honduras en el marco de la iniciativa ‘Comunidades de Aprendizaje’, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Programa Impactos.

Velásquez es el orador principal de la conferencia “Combate a la Gran Corrupción: La experiencia de la CICIG”, evento realizado en conjunto con el Ministerio Público y que marca el inicio de una serie de jornadas de diálogo e intercambio de experiencias impulsada por ASJ, denominada ‘Comunidades de Aprendizaje’.

Acompañan a Velásquez como panelistas: Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República; Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en el país.

El titular de la CICIG sostuvo que “la lucha contra la corrupción es la lucha a una vida digna y en esa medida, es una tarea que no corresponde solo a los órganos de justicia, sino también a toda la sociedad, que tiene que participar en la construcción de un Estado de Derecho”.



“A Guatemala le hemos demostrado –aunque no hemos ganado- que es posible luchar contra la corrupción e impunidad; pero lo que ha logrado la CICIG no hubiera sido posible si la ciudadanía no hubiera hecho presión”, agregó.

Al conocer y aprovechar las experiencias y prácticas aplicadas por la CICIG en Guatemala y opiniones compartidas por los expositores, se propicia un espacio de información, reflexión, movilización y cambio, para poder adaptar estas prácticas al contexto hondureño y crear vínculos de cooperación y apoyo ciudadano al trabajo de la MACCIH.



Durante su visita a Honduras, el Comisionado también sostuvo reuniones con autoridades del Ministerio Público, miembros de la MACCIH, operadores de justicia y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

