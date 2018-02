Los que piden constituyente solo buscan las intenciones de reelección

Radio América. “Los que piden la constituyente ni saben para que sirve, solo buscan la intención de modificar los artículos pétreos pensando siempre en la reelección presidencial, señaló el analista, Olban Valladares.

A criterio de Valladares, se ha creado este tema como un “mito” porque la mayoría de la población no sabe para qué quieren constituyente y mucho menos conocer para que sirve la misma.

Por lo anterior, el analista político dijo ser necesario realizar encuestas por parte de los medios de comunicación que de cómo resultado que porcentaje de la población hondureña para saber sí entienden los deberes y derechos que la constitución da.

“La constitución no solo es derechos y deberes, sino también que hay una serie de campos que protege a los pobladores y si los mismos no han tomado tiempo para leerla y analizarla no debemos de exigir una constitución (asamblea constituyente) nueva sino sabemos si la actual es la mejor. Acción que se refleja hasta en los estudiantes universitarios porque no todas las carreras cuentan con un estudio de la constitución”, soslayó Valladares.

Indicó que lo único que está en “juego es el deseo de modificar los artículos pétreos que son el 4, 9, 237, 373, 374, así como el 239 y 240 donde estos dos últimos se refieren a los funcionarios que no pueden ser elegidos como Presidente de República, de esta manera solo se persigue la reelección”.

Por consiguiente Olban pidió, no engañar a la población diciendo que con una nueva constitución no vendrá a solucionar los problemas que le aquejan al país como ser: la pobreza, el analfabetismo y el atraso que trae consigo las razones antes expuestas.

