Cristiano: el Real Madrid es mejor que la Juventus, pero “hay que demostrarlo”

-El astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo afirmó este martes que el Real Madrid es mejor que la Juventus, “pero hay que demostrarlo” el sábado en la final de la Liga de Campeones contra el equipo italiano en Cardiff.

“Tenemos que mostrar nuestra actitud y nuestro carácter y demostrarles quien es el mejor, y en mi opinión, somos mejores que ellos, pero hay que demostrarlo porque sabemos que la Juventus es un equipo excelente”, dijo este martes Cristiano Ronaldo en el día abierto a los medios con vistas a la final de ‘Champions’.

“El equipo está en un momento dulce y hay que aprovecharlo”, añadió el delantero luso a los micrófonos de Real Madrid TV.

“Queríamos mucho ganar la Liga y eso nos tranquilizo mucho y ahora sabemos que tenemos una oportunidad única y es un récord que también queremos, ser el primer equipo en ganar dos veces consecutivas” la Liga de Campeones en su actual formato, dijo.

“Estamos en un momento extraordinario, el sábado será una noche bonita y espero que el Real Madrid pueda ganar”, insistió, considerando que la clave de la victoria será “marcar gol y no sufrir”.

El delantero portugués se refirió a su propio estado de forma asegurando que se siente bien.

“A lo mejor es el momento que mejor me siento a nivel físico. Me acuerdo que en las dos, tres últimas temporadas llegaba al final un poco cansado porque jugaba también más. Este año ha sido diferente por la gestión que he tenido”, dijo, en referencia a las rotaciones aplicadas por el técnico Zinedine Zidane, que le hizo descansar en varios encuentros.

“Fue una gestión muy inteligente por parte del entrenador porque todos tuvieron minutos, todos jugaron, todos contribuyeron, me siento mejor que en los últimos años”, añadió Cristiano.

“Por eso, espero poder ayudar al equipo el sábado con una buena exhibición, con goles si es posible, sabemos que después tengo la Copa de las Confederaciones y quiero estar bien, pero llego en un momento dulce y me siento bien físicamente”, sentenció, insistiendo en que “tengo la sensación de que vamos a hacer un partido bueno y vamos a ganar”.

gr/psr

HRMH

© Agence France-Presse

Deportes Fútbol Internacional