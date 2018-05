Cuestionan al gobierno por gastar tanto dinero en armas si Honduras no está en guerra

Radio América. El presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, cuestionó este día al gobierno hondureño por gastar mas que el crecimiento de la economía del país al referirse al tema de las armas.

Acto seguido, el industrial cree que el ejército hondureño ya tiene el número suficiente de militares, reprochando también la creación de la Policía Militar que según él está institución tiene funciones ambiguas.

Por lo anterior, Facussé expresó, que el país ha sufrido una militarización. “Que yo sepa en este momento no estamos en guerra con nadie; solo se necesita un ejército fuerte, si hay amenazas que sería de las naciones vecinas: El Salvador, Guatemala y Nicaragua”, por eso criticó el empresario al gobierno.

“Nosotros no ocupamos tener tanto dinero invertido en las armas, porque lo que se gasta adicional no es para repeler invasiones o ataques sino para darle al gobierno el poder de controlar al mismo pueblo hondureño para que no se levante y no proteste”, fustigó Adolfo Facussé.

