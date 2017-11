¿Qué podría ser peor que hacer la cola durante toda la noche para conseguir el nuevo iPhone X, gastar en el mismo 999 dólares (o aún más, dependiendo del país) y casi enseguida dejarlo caer rompiendo la pantalla o el vidrio de la parte trasera?

El 3 de noviembre las tiendas Apple Store del mundo comenzaron a vender el nuevo modelo de iPhone, ansiado por muchos.

Para poder conseguir el novedoso ‘smartphone’, los fanáticos de Apple hicieron largas colas frente a los comercios. El mismo día en la Red empezaron a circular imágenes de los primeros iPhone X rotos, caídos de las manos de compradores torpes, o arrojados al suelo a propósito para probar su resistencia.

Publicidad

En uno de los vídeos se puede apreciar cómo en el afán de mostrar el lujoso dispositivo al mundo, a un comprador se le escapa de las manos. “Es doloroso verlo”, fue uno de los comentarios en las imágenes subidas a Twitter.

En algunos casos la escala de daños impresiona, por lo que podría deducirse que el nuevo modelo es bastante delicado.

Asimismo, el servicio de reparación del costoso ‘smartphone’ también supone gastos de cientos de dólares.

A Drop & the #iPhoneX Glass Smashes. This Video is part of the Drop Test. Video via Eddy Cheng. pic.twitter.com/b7aOdc3rDG — Amit Bhawani (@amitbhawani) 3 de noviembre de 2017

Actualidad RT.

Lea más: Golpe al iPhone X en una Apple Store de San Francisco dejando una pérdida de 370.000 dólares