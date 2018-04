El exdefensa de la selección de Honduras y ahora diputado, Osman Chávez, explicó en entrevista con Radio América los motivos de su polémica suspensión del Partido Anticorrupción (PAC).

Osman Chávez asegura que el castigo (suspensión por dos periodos) por parte de su partido llegó porque no quiso alinearse con algunas decisiones relacionadas al Congreso Nacional, como la conformación de la Junta Directiva.

‘Sin duda que el deporte es más tranquilo que la política. En el campo uno depende de un grupo más pequeño, no hay tantos problemas. Si me equivoco como político afecto a muchas personas’.

‘Hasta ahora la política es como la imaginaba, hay de todo. Hay buenos amigos y buenas personas. El único problema es el que pasó hoy en el partido (PAC) que me han suspendido por dos periodos, producto de querer hacer las cosas de una mejor manera y trabajar diferente’.

‘Quería devolverle al PAC la identidad que había perdido. Respeto a la licenciada Marlene (Alvarenga), no estoy para pelear ni discutir, respeto la decisión que tomaron’.

‘Estoy claro y convencido que tomé la decisión correcta, quería devolver el respeto y cariño que el PAC ha perdido en la calle, ya estaba cansado que se diga que es un partido de maletín. Solo estoy esperando la notificación oficial’.

‘Ciertos partidos creen que son dueños de tu vida, tus decisiones y tus pensamientos. La autoridad termina cuando violan tus derechos. Si Dios Todopoderoso nos dio libre albedrío, quién es el hombre para decir yo mando sobre tu vida, es un irrespeto a la humanidad’.

‘Es como si como futbolista me hubieran dicho andá quebrá a aquel o rajale la ceja. Allí ya no puedo hacerle caso. Yo fui claro, el pueblo me trajo acá y esto no afecta en nada, vamos a seguir sirviendo al pueblo’.

‘Mi problema fue decir no a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Yo no sirvo a los intereses de Salvador Nasralla, yo no sigo línea de nadie, quiero aclarar eso. Lo que hice no justifica la acción del partido’, manifestó Osman Chávez.