Le dona un riñón a la mujer que ama pero ella rechaza su propuesta de matrimonio

Simon Louis, de 49 años, y Mary Emmanuelle, de 41 años, han sido amigos por casi dos décadas, pero Simon siempre albergó esperanzas secretas de pasar el resto de su vida junto a ella, pero le rechazó su propuesta de matrimonio.

Cuando a Mary le diagnosticaron una enfermedad renal en etapa terminal, Simon no tardó en ofrecerse como un posible donante. Al descubrir que eran compatibles, a Mary la operaron con éxito y su amigo de toda la vida la cuidó por varias semanas, recoge Mirror.

Tras donarle un órgano a la mujer que ama, Simon se armó de valor y le pidió la mano. A pesar de todos los esfuerzos del hombre, Mary rechazó su propuesta matrimonial, explicando que debido a sus problemas de salud no puede estar segura de su futuro.

