Radio América. Dos sismos de magnitud 5.2 con al menos cuatro réplicas en la escala abierta de Richter se registró en el Puerto de la Unión, El Salvador, según informe de sismología mundial.

De acuerdo con los datos, los movimientos telúricos tuvo una profundidad de 10 kilómetros registrados a esta hora de la mañana del domingo en la costa de El Salvador.

Los dos terremotos de magnitud 5,2 sucedieron en menos de diez minutos, reportan agencias noticiosas.

Publicidad

El primer evento telúrico se registró a las 12:37 (GMT) con su epicentro localizado a 4 kilómetros del municipio de Intipucá y a una profundidad de 10 kilómetros.

El segundo sismo se produjo a las 12:44 (GMT) con el epicentro situado a 9 kilómetros de Conchagua y a la misma profundidad que el primero.

No se informa de víctimas ni de daños materiales, ni tampoco se ha activado la alerta de tsunami tras los terremotos.

Terremotos también sentidos en Honduras

Los temblores se sintieron en varios departamentos occidentales de Honduras a eso de las 6.25 de este día.

Pobladores de los departamentos de La Paz, Copán y Lempira, un poco asustados reportaron haber sentido al menos dos temblores.

Asimismo habitantes de la región sur sobre todo en Marcovia, Choluteca, informaron de dos temblores con varios segundos de duración.

A media noche del sábado la Red sísmica de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ya había reporta un evento sísmico de magnitud 4.59 detectado en Honduras ocurrido en las coordenadas latitud 13.34 y longitud -88.00 teniendo una profundidad de 13 Km.

Ante eso sismos, el organismo de prevención de Honduras recomienda a la población mantener la calma, no correr, no gritar, no empujar, procurar estar alejado de balcones, ventanas, lámparas y no usar elevadores.

Para Nuestro lector

Le invitamos a que informemos juntos a nuestros compatriotas de lo que sucede en su colonia, barrio, ciudad o municipio.

Envíenos sus fotos o vídeos vía Facebook y correo: radioamericahn@gmail.com o al WhatsApp (504) 9520-2080. Con gusto le daremos el crédito por la información.