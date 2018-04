Pakistán.- Un caso conmociona a toda la comunidad pakistaní con la muerte de una mujer con seis meses de gestación que solo hacía lo que más le gustaba: deleitar a su público con su hermosa voz.

Desafortunadamente entre los asistentes estaba quien se convertiría en su asesino. Las impactantes imágenes quedaron grabadas en un perturbador video que deja en claro el atroz crimen de la joven que no pudo convertirse en madre.

Samina Sindhu era una cantante con 6 meses de embarazo que fue asesinada con un balazo mientras realizaba una presentación. Un hombre ebrio acabó con su vida tras negarse a bailar con él en la fiesta.

De acuerdo con la información proporcionada por Daily Mail, en el video se aprecia como Samina Samoon, nombre verdadero de la artista de 24 años de edad, estaba cantando para la audiencia mientras dos hombres del público le arrojan billetes.

A Pak female singer was shot dead during a festive ceremony in Kanga village near Larkana on Tuesday.24-year-old Samina Samoon was shot dead by Tarique Ahmed while she was serenading the gathering.She had reportedly refused to oblige his request that she stand up while she sang. pic.twitter.com/v2hulffyGA

