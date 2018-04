La ex primera dama de Estados Unidos Barbara Bush falleció a los 92 años, confirmó el portavoz de la familia.

Padecía graves problemas de salud, de acuerdo con una fuente cercana a la familia Bush.

CNN pudo saber que, en el último año, la ex primera dama ha entrado y salido del hospital en varias ocasiones y había batallado con una enfermedad pulmonar crónica, así como con una insuficiencia cardíaca congestiva.

Barbara Bush era esposa del expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush, con quien estuvo casada durante 73 años. También era madre de otro expresidente, George W. Bush.

El expresidente George W. Bush emitió una declaración sobre el fallecimiento de su madre: “Laura, Barbara, Jenna y yo estamos tristes, pero nuestras almas están tranquilas porque sabemos que la de ella lo está.

“Barbara Bush fue una fabulosa primera dama y una mujer diferente a cualquier otra que trajo amor y alfabetización a millones. Para nosotros, ella era mucho más. Mamá nos mantuvo alerta y nos mantuvo riendo hasta el final. Soy un hombre afortunado de que Barbara Bush fuera mi madre. Nuestra familia la extrañará muchísimo, y les agradecemos a todos sus oraciones y buenos deseos”, dijo el exmandatario.

Bill Clinton dijo en Twitter que Barbara Bush fue “una mujer notable”.

Barbara Bush was a remarkable woman. She had grit & grace, brains & beauty. She was fierce & feisty in support of her family & friends, her country & her causes. She showed us what an honest, vibrant, full life looks like. Hillary and I mourn her passing and bless her memory.

— Bill Clinton (@BillClinton) 17 de abril de 2018