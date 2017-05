El primer pueblo europeo que prohíbe a los turistas hacer fotos (FOTO, VIDEO)

La prohibición de sacar fotografías ya no es solo cosa de exposiciones o de museos. Desde este miércoles el pueblo suizo de Bergün, o Bravuogn, veta a los turistas fotografiar los pintorescos paisajes en los que se encuentra enclavada toda la comuna, reza un comunicado de la oficina local de turismo.

¿Por qué no se permite hacer fotos de la localidad? Según el documento, las imágenes atractivas de la comuna, que se comparten en las redes sociales, pueden hacer que las personas que no pueden visitar el pueblo se sientan “infelices”. “Está científicamente demostrado que en las redes sociales las fotos hermosas de vacaciones hacen sentirse infelices a muchos porque no pueden estar allí”, señala el comunicado.



“La comuna de Bergün / Bravuogn es hermosa. No queremos hacer que la gente fuera de la comunidad se sienta infeliz por compartir fotos de nuestro paisaje pintoresco en medios sociales, y le invitamos cordialmente a visitar Bergün para que lo experimente usted mismo”, dijo el presidente de la comuna, Peter Nicolay.

“Estoy muy contento de que los habitantes de Bergün tengan en su corazón la felicidad de todas las personas. Eso me hace sentirme muy orgulloso”, agregó.

Aquellas personas menos preocupadas por la felicidad de la humanidad que continúen tomando fotografías del paisaje de este pueblo tendrán que pagar una multa de 5 francos suizos (5 dólares), según las autoridades. “El presidente Peter Nicolay pide a todos los habitantes y visitantes de Bergün / Bravuogn que respeten la prohibición cordial de hacer fotografías y que disfruten del paisaje único de Bergün con sus propios ojos”, concluye el documento.

Bergün Filisur Winter 2017 … Schaut Euch mal diesen genialen Clip von unserer Region an! Vielen Dank Raphaël Leibundgut – ein echter Künstler!Liebe Grüsse von den BFT'lern Posted by Ferienregion Bergün Filisur on Tuesday, February 21, 2017

Fuente: ActualidadRT

NOIS

Internacionales Noticias