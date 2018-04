– La eliminación de subsidios departamentales y la reforma a la Constitución de la República, es el tema que se trató este viernes en el foro Contrapunto de Radio América, al que fueron invitados los congresistas Doris Gutiérrez (PINU) y el político nacionalista Fernando Anduray.

La legisladora Gutiérrez fue quien pidió en el Congreso Nacional que los subsidios para proyectos sociales otorgados a los diputados se eliminara, lo que se hizo el jueves, y ha generado debate.

Según la parlamentaria, los subsidios no se daban mensualmente como establece la Ley, y considera que no son malos, pero algunos congresistas no liquidaban y no ha existido un control sobre el uso del dinero asignado.

Publicidad

En diputado Antonio Rivera dijo no estar de acuerdo con esa moción presentada por Gutiérrez, porque con un subsidio muy bien manejado y liquidado se ayudaba a comunidades necesitadas de centros educativos u otras obras sociales.

Reforma a la Constitución de la República

Sobre una posible reforma a la Constitución, tema tocado ayer por el presidente del Congreso Mauricio Oliva, el diputado Fernando Anduray manifestó que eso va orientado a promover el diálogo sobre la necesidad de un profundo cambio a la Ley.

“No hay duda que la forma que está diseñada la Ley y el proceso electoral en el país ha sido vulnerado y aprovechado por la clase política, pinchando el sistema en los huequitos que el legislador no pudo prever que iban a haber situaciones irregulares”, dijo.

En su opinión debe haber una nueva Ley Electoral, no ‘parcharla’, porque el contexto debe ser producto de una visión de la sociedad sobre como quiere manejar el sistema y considera que es el momento propicio para un cambio, pero no a través de una Constituyente, si no con reformas a la Primera Ley de Honduras.

Mientras, Doris Gutiérrez dijo que el tema se debe ver en dos escenarios, uno reformar la Constitución de la República en los artículos necesarios de cara a reformas electorales y hacer una nueva Carta Magna.

“Si quisiéramos hacer un cambio estructural si se necesitaría una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional, dependiendo la intención de los políticos”, expresó la legisladora.