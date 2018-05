Ante su insistencia —agrega en su mensaje— el personal de seguridad la mantuvo en espera por más de 20 minutos aduciendo que realizaban “unas llamadas para coordinar” y “que están viendo que hacer”.

Publicidad

“Estoy totalmente decepcionada y enojada. Ser mamá no te corta las alas, ser mamá no te puede impedir ingresar a la universidad cuando no tienes con quién dejar a tu pequeño (a). Pésima actitud por parte de la universidad, pésimo trato con los alumnos que tienen hijos. Esto solo demuestra su intolerancia y nulo apoyo con nosotras, las madres de familia, que queremos nuestro título universitario”, continúa su contundente mensaje.

En los videos adjuntos a la publicación, se aprecia a un agente diciéndole que está llamando a su coordinador, y a una recepcionista que le asegura que “son condiciones” de la casa de estudios. Asimismo, se ve a su engreída preguntándole por qué llora.

“No les importó que mi hija esté presente y me vea llorando. No me dieron ninguna opción: simplemente retirarme”, refiere la joven en mayúsculas.

(Captura)

ESAN SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, l a casa de estudios respondió este domingo al incidente que denunció su estudiante en redes, indicando que se ha cumplido con la normativa vigente y que es de conocimiento tanto de estudiantes como de profesores y personal administrativo.

(ESAN)