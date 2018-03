Exfiscal: Solo falta que presenten recurso contra la UFECIC, que presenta acciones contra corrupción

Radio América. El ex fiscal general de la República Edmundo Orellana Mercado, consideró que la Sala de lo Constitucional al admitir el recurso de inconstitucionalidad contra la MACCIH, “ha demostrado sesgo, porque es contrario a lo que decidió en el caso de la reforma a la Ley de Presupuesto 2018” .

“Solo falta que se presente un recurso contra la UFECIC”, que es la que presenta acciones contra la corrupción con apoyo de la MACCIH, manifestó, el profesional del derecho.

Orellana dijo, que habría que preguntarse, ¿si existe un interés legítimo en cuanto al convenio de la Maccih?, según el profesional del derecho, “es un acto constitutivo que viene a contribuir con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y con la investigación criminal y no tiene nada que ver con los particulares”.

Publicidad

“La acción de la Maccih no afecta el interés legítimo ni los derechos obejtivos de ningún hondureño. No entiendo cómo es que se puede emitir una acción de inconstitucionalidad en donde ese requisito no se puede acreditar, porque en nuestra legislación la acción en contra de las leyes en materia constitucional no cabe, no está admitido”. reiteró el reconocido abogado hondureño.

Orellana explicó, que la Sala de lo Constitucional ha aceptado que solo dos entidades estatales tienen ese carácter, es decir, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, pero los particulares vía la acción popular no pueden ejercer una declaratoria de inconstitucionalidad en ese caso en contra el convenio que dio vida a la Maccih.

En su opinión, Edmundo manifestó, que la Sala de lo Constitucional ha demostrado el sesgo en ese asunto, porque cuya decisión es totalmente contraria a lo que decidió al decreto que reforma a la Ley del Presupuesto de la República.

Aseveró, que da la impresión que finalizará con ese proceso, es una decisión que le causará “graves daños a la imagen del país” y hasta al mismo gobierno que supuestamente pidió a la Organización de Estados Americanos que viniera la Maccih.

Este martes los magistrados de la Sala Constitucional admitieron un recurso de inconstitucionalidad en contra del convenio que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Ante eso varios sectores de la sociedad hondureña han protestado enérgicamente respecto al recurso con el cual prácticamente quieren “desaparecer” a la Misión de Apoyo para combatir la corrupción en Honduras.

PUEDE INTERESARLE: CSJ admite recurso contra convenio que dio vida a la MACCIH

Para Nuestro lector

Le invitamos a que informemos juntos a nuestros compatriotas de lo que sucede en su colonia, barrio, ciudad o municipio.

Envíenos sus fotos o vídeos vía Facebook y correo: radioamericahn@gmail.com o al WhatsApp (504) 9520-2080. Con gusto le daremos el crédito por la información.

Nuestro compromiso hacia usted que nos prefiere

Buscamos a través de nuestros contenidos ofrecerle la variedad que usted requiere, para que a través de esta pueda informarse e instruirse de acuerdo a sus gustos y necesidades de actualidad, crecimiento profesional, personal y espiritual.

Agradecemos su preferencia a nuestros contenidos, por lo cual le expresamos el compromiso por intentar a diario llevarle la mejor información, es decir, aquella que no solo sea de entretenimiento, sino que contribuya a su desarrollo en todo ámbito.

Honduras

Nuestro país requiere de personas cada vez más actualizadas y preparadas, nuestra premisa es que “la información es poder”, por eso ponemos a su disposición esa variedad de contenido, para que tome lo que usted considere necesario para su agrado y conveniencia.

Éxitos

Deseamos que su diario caminar obtenga los éxitos anhelados, por lo que buscamos ponerle un panorama de información que contribuya a que sus metas y objetivos se cumplan.