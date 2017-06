Gianlugi Buffon y las 10 leyendas del fútbol que nunca ganaron la Champions League

No hay dudas de que la Champions League es la competición más importante de clubes a nivel europeo. Incluso, hay quienes sostienen que es el certamen de equipos más atractivo del mundo. Se ha convertido en el anhelo de todo futbolista. No obstante, no alcanza con ser una leyenda del fútbol para alzar el trofeo. Y Gianlugi Buffon lo sabe. En la derrota de la Juventus por 4-1 ante el Real Madrid, se le ido una de sus últimas oportunidades de hacerlo.

El italiano es uno de los mejores porteros de la historia pero nunca ganó la Liga de Campeones. En Cardiff, Buffon perdió la tercera oportunidad de convertirse en campeón de Europa, tras haber caído derrotado ante Milan por penales en 2003 y frente al Barcelona hace dos temporadas.

Con 39 años, podría haber sido su última posibilidad de abandonar el grupo de las leyendas del fútbol que nunca ganaron la ‘Champions’. Aquí, los 10 jugadores más emblemáticos:

Diego Maradona (Argentina)

El crack argentino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, no ha podido ganar la Copa de Europa. Con el Barça no conquistó la Liga, por lo que no pudo ni siquiera clasificarse al torneo. En cambio, tras ser campeón con el Napoli, pudo aspirar a pelear por el trofeo europeo. El sorteo lo emparejó con el Real Madrid de ‘La Quinta del Buitre’, lo que mató rápidamente su sueño. Un ganador de la Copa del Mundo que no pudo ganar la Liga de Campeones de Europa.

Lothar Matthäus (Alemania)

Es la gran cuenta pendiente para un futbolista que ha protagonizado una increíble trayectoria, que incluye la obtención de la Copa del Mundo de Italia 1990. El mítico jugador alemán fue una de las víctimas de la final que el Bayern Munich perdió en el Camp Nou ante el Manchester United en 1999. También se le escapó en la temporada 1986-87, cuando el Porto derrotó al conjunto bávaro en Viena.

Ronaldo (Brasil)

Ha ganado dos Mundiales y muchos títulos en sus clubes, pero el legendario delantero brasileño tampoco ha conseguido conquistar la Champions League. Con el Inter llegó a semifinales de UEFA. Y en el Real Madrid, donde incluso ganó la Copa Intercontinental del 2002 ante Olimpia de Paraguay, no pudo nunca conseguir el trofeo de la Liga de Campeones.

Eric Cantona (Francia)

El delantero francés, quien revolucionó el Manchester United, se había retirado antes de la legendaria final del Camp Nou ante el Bayern Munich disputada en la temporada 1998-1999. Fue uno de los jugadores que inició el periodo dorado de Sir Alex Fergunson, pero no llegó a ser parte de las grandes gestas en la Liga de Campeones de Europa.

Zlatan Ibrahimovic (Suecia)

Es uno de los casos más llamativos. Un futbolista que ha conseguido ganar trofeos en casi todos sus clubes, que han sido grandes equipos. Ha vestido las camisetas de Juventus, Milan, Ajax, Manchester United, Inter, Barcelona y Paris Saint Germain, entre otras. Todos gigantes de Europa, pero nunca levantó la Liga de Campeones. Incluso, cuando decidió irse del Inter al Barça de Guardiola, ambos equipos se cruzaron en semifinales y los de Mourinho ganaron la serie, para luego ser campeones ante el Bayern Munich.

Cesc Fábregas (España)

Otro gran futbolista que compartió vestuario con Messi y Pep Guardiola, y que incluso fue campeón del Mundo con España, pero no logró ganar la Liga de Campeones. Lo más llamativo del mediocentro español, es que es uno de los jugadores que más partidos de Champions League ha jugado sin sumar ningún título a su palmarés.

Ruud Van Nistelrooy (Holanda)

El artillero holandés, quien brilló en el Manchester United, el cuarto máximo goleador de la historia de Liga de Campeones con un total de 56 goles, pero nunca ganó el trofeo. Se unió al United en 2001 y a partir allí se convirtió en uno de los delanteros más letales del planeta. También jugó cuatro temporadas en el Real Madrid, donde tampoco logró romper su hechizo y las lesiones frecuentes lo alejaron de la posibilidad de ganar la Champions League.

Michael Ballack (Alemania)

Estuvo muy cerca de ganar la Champions League, pero no lo logró. La primera vez fue en la temporada 2001-2002, cuando era jugador del Bayer Leverkusen y perdió la final por 2-0 ante el Real Madrid en Glasgow. Su segunda oportunidad llegó como jugador del Chelsea, en la temporada 2007-2008, pero cayó derrotado por penales ante el Manchester United en Moscú.

Fabio Cannavaro (Italia)

Fue uno de los mejores defensores italianos de todos los tiempos, ya que fue campeón en el Mundial 2006 y ganó el Balón de Oro de aquel año. A pesar de vestir las camisetas de la Juventus y el Real Madrid, entre otras, no ha podido ganar la Champions League.

Roberto Baggio (Italia)

Baggio es quizás uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos, pero nunca ha ganado la Liga de Campeones. Lo más llamativo, es que pasó cinco temporadas en la Juventus sin poder ganarla y, por desgracia, el elenco de Turín ganó la Liga de Campeones al año siguiente de que Robbie Baggio se marchó al AC Milan

Fuente: Infobae

