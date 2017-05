Gobierno entrega millonarios fondos en capital semilla a emprendedores hondureños

C on el objetivo de continuar fortaleciendo el sector de las Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (MIPYMES) que representa el 99% de las empresas en la región, generando el 54% de empleo, el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, continuar fortaleciendo este rubro, a través de la entrega de capital semilla a 74 nuevas empresas, creadas gracias a las políticas de apoyo para la promoción del emprendimiento que impulsa la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) ejecutadas a través de la Sub Secretaria de MIPYMES.

Con apoyo de Cooperación Alemana, la Agencia Presidencial de Colombia y el Ministerio de Industria, Comercio y turismo de Colombia se trabajó en el proyecto emprende una micro franquicia para una VIDA MEJOR, generando en esta etapa cinco modelos bajo esta modalidad.

Los proyectos se ejecutaron en las regiones de: Valle de Lean, Valle de Sula, Santa Barbará y Centro, con las cuales se están abriendo 17 nuevas empresas, generando 51 empleos directos, también se están beneficiando a 57 emprendedores de las regiones de El Paraíso, Occidente, Golfo de Fonseca y Valle de Lean con sus propios emprendimientos generando 169 nuevos empleos directos.

La entrega de este fondo es resultado del trabajo coordinado con la región SICA, el organismo experto de la Región CENPROMYPE, el trabajo realizado por autoridades MIPYMES de cada país, el compromiso y acompañamiento de los Centros de Desarrollo Empresarial CDE-MIPYME que atienden estas regiones y sobre todo gracias a la visión y cooperación del Gobierno de la República de China Taiwán.

Con esta iniciativa el Gobierno garantiza el incremento de la competitividad de los proyectos de emprendimiento con potencial de franquiciarse y nuevos emprendedores orientados a replicar el modelo de negocio, que facilite la penetración de mercado, el posicionamiento de la marca, la sistematización de sus procesos de producción, para volverlos simples, sostenibles, rentables, innovadores y eficientes.

A la vez, este apoyo que se realiza a través de la SDE permitirá contribuir con el desarrollo económico del país, mediante la generación de más de 220 nuevas plazas de empleo directo bajo la metodología de Emprendimiento por Oportunidad y Micro franquicias hondureñas.

Cabe señalar que el sector MIPYME, especialmente la microempresa no cuenta con metodologías que le permitan lograr un crecimiento sostenido en el mercado; bajo este esquema, con la entrega de estos fondos se pretende desarrollar un modelo viable de Micro franquicias, a fin de replicar las experiencias de negocios exitosas a nivel nacional, creando oportunidades de empleo, mediante la implementación de los modelos de negocios franquiciados.

Los rubros beneficiados con este capital semilla son: productos de limpieza y agrícolas, café, pasteles, postres, gelatto, pizzería, restaurantes, costura, bordados, elaboración de chocolate, organización de eventos, avícola, lácteos, agro alimentos, vinícola, artesanía y apicultura.

Fuente: Secretaría de Desarrollo

Información: Ricardo Castillo

CNAA

Nacionales Noticias