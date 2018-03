En entrevista con el departamento de Deportes de Radio América el asistente hondureño, Christian Ramírez, habló desde Dubai, donde se encuentra en un seminario FIFA, sobre la posibilidad de representar al arbitraje de Honduras en la Copa del Mundo Rusia 2018.

De acuerdo a lo explicado por el propio Ramírez, las esperanzas de Honduras de volver a tener representación arbitral en mundiales es doble, ya que si no clasifica para estar en el terreno de juego, podría hacerlo asistiendo a la cuarteta arbitral desde el VAR.

“Llegamos con la mentalidad de superarnos, de estar en lo más alto del arbitraje. Se ha culminado un seminario más. Hay que darle vuelta a la página y ver las noticias que vienen. Cerramos esta etapa con éxito”.

“Espero calificar al seminario de abril, que estará basado en el Mundial. En este se hizo énfasis en el Video Assistant Referee (VAR), enfocado en las modificaciones en las reglas de juego. Se trabajó mucho con jugadores en el campo. Gracias a Dios me fue bien.

“Todos los que vinimos acá lo hicimos con sueños de triunfar. Estamos todos con un pie adentro y otro afuera, no nos han dado noticias. Están esperando el seminario de África y UEFA para tomar la última decisión, esperamos que podamos estar en el Mundial”.

“Siempre hay que corregir muchos detalles, no solo yo sino también los demás para afrontar la Copa Mundial. Siempre se acercan personas para aconsejarte. Todo se ve en las 16 cámaras con las que trabajamos, eso te permite conocer tus falencias y no equivocarte en lo que has trabajado”.

“La única cosa nueva que he experimentado es el VAR. El Mundial de India no lo tuvo. Fue una bonita experiencia ayudar al árbitro a conceder goles válidos y anular los incorrectos. Es una tecnología muy avanzada porque se quiere perfeccionar el fútbol. Nuestro país no tiene las facilidad para tener VAR, pero se trabajó y ahora hay que cambiar el chip”.

“Ojalá se dé la oportunidad de estar en el Mundial, el torneo más importante de la FIFA para bien de mi familia y del arbitraje de Honduras. El próximo seminario podría ser en Florencia, Italia. Espero estar en el Mundial ya sea en el VAR o titular (terreno de juego), expresó Christian Ramírez.

La última vez que Honduras tuvo un árbitro o asistente en una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, cuando Carlos Pastrana llegó hasta los cuartos de final donde tuvo una destacada labor en el juego España-Paraguay.