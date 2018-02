-Del trono europeo al banquillo: Iker Casillas, triple ganador de la Liga de Campeones, parece que tendrá que contentarse con su papel de suplente el miércoles en la ida de la eliminatoria de octavos de Champions que enfrentará a su equipo, el Oporto, contra el Liverpool.

‘San Iker’, que tiene el récord de participaciones en la Liga de Campeones (19) y de encuentros disputados en la máxima competición continental (170), sigue ahora desde el banquillo los partidos de los Dragones como consecuencia, según su entrenador, de la falta de implicación en los entrenamientos.

Casillas

A mediados de octubre, cuando el equipo del norte de Portugal se desplaza a Alemania para jugar contra el RB Leipzig en la tercera jornada de la fase de grupos, el técnico Sergio Conceiçao decide dar la titularidad al joven José Sa en detrimento del exportero del Real Madrid y de la selección española.

Publicidad

Pese a que el debut del joven Sa se salda con una derrota (3-2), el relevo parece definitivo con Casillas, de 36 años, ocupando el banquillo en los dos siguientes encuentros del campeonato portugués.

Esta situación lleva a Conceiçao a tener que aclarar la situación en conferencia de prensa, en la que acusa a Casillas, campeón del Mundo con España en 2010 y de Europa en 2008 y 2012 (167 internacionalidades), de no entrenarse con intensidad a diario, algo a lo que el técnico concede una gran importancia.

“Con Iker, no es un problema de disciplina. Exijo a mis jugadores que siempre den el 100% en los entrenamientos y no puedo cerrar los ojos tras 15 días de entrenamientos que no han respondido a mis exigencias. Iker lo ha entendido”, explicó entonces el técnico.

– Reacción positiva –

Lejos de plantear un pulso con su entrenador como hizo con José Mourinho en el Real Madrid, Casillas prefirió afrontar la situación con una mentalidad positiva y descartó abandonar el Oporto en el mercado de enero.

“Todo el mundo pasa por el banquillo un día, no solo hay once jugadores. Me gusta entrenarme, superarme y luchar por un puesto de titular”, dijo en diciembre el nativo de Móstoles, en la periferia de Madrid.

Si bien el español no ha recuperado la titularidad en el Oporto, al menos se puede consolar con los partidos coperos en los que Sergio Conceiçao le da su confianza.

El excapitán del Real Madrid y de la Roja no pudo evitar la eliminación del Oporto en las semifinales de la Copa de la Liga contra el Sporting (0-0; 4-3 en los penales), pero en cambio sí destacó ante el mismo rival en la ida de las semifinales de la Copa de Portugal el pasado 7 de febrero (1-0).

Este partido, que fue su encuentro 100 con el Oporto, al que llegó en el verano boreal de 2015, mostró que el arquero siempre responde en los partidos importantes.

Conceiçao ha dado a entender que ‘San Iker’ podría regresar en breve a la titularidad. “Tengo cuatro porteros fantásticos e Iker ha trabajado muy bien estas últimas semanas, pero no desvelaré a quién voy a alinear. Es el puesto en el que tengo más dudas”, admitió.

La experiencia de Casillas en la máxima competición europea puede jugar a favor del español contra el Liverpool.

bcr/lf/jed/mcd/pm

AFP