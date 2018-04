Por Armando León Gómez

Q.Q.F.F., Profesor de Ecología

¿De donde emanan las leyes—Reglamentos de Urbanidad, Moralidad y convivencia Ciudadana—Tu conducta dentro de la vida familiar—Tu conducta en la vida pública—?

-Parten de las tablas de la ley de Dios, el Decálogo.

– Del derecho Romano

-Y de las normas que la persona tiene del bien y del mal, inspiradas por ellas.

Las Leyes del Estado,se hace,aplican y ejercen por los tres poderes que lo conforman; Legislativo, Judicial y Ejecutivo y son complementarios e independientes y sin relaciones de

subordinación.

Los Reglamentos se derivan de la norma Jurídica superior.-La Ley Y son dictados por la autoridad administrativa competente.

Los cuales se deben cumplir en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

En La Escuela, Colegio y en la Universidad en las vías públicas- Hospitales -La Empresa – El Estadio- El Parque- Los partidos Políticos – El Bosque -El uso del agua potable – las aguas marinas. El comercio- y dentro de las dependencias del Estado- La fiestas patrias, sus reglamentos o protocolos – la bandera y su uso- el escudo – el himno nacional –

Las Comunicaciones Eléctricas, Radio, Televisión y Prensa, en físico o digital.—

-Nuestra Cultura

Sus orígenes son: Mayas- Greco Romanos- Judeo Cristianos.

Y conforman la Identidad Nacional y nuestra Idiosincrasia

-Por lo tanto- No somos una nación de inmigrantes.

Somos americanos, centroamericanos, orgullosamente hondureños originarios.

Los que emigran a nuestra nación deben respetar nuestra Cultura y en su defecto, aplicarles la Ley y no otorgar nuestra nacionalidad automáticamente e indiscriminadamente, si no llenan los requisitos de Ley.

Nuestra forma de comportarnos

Nuestra forma de circular por las vías públicas. Todo debe ser

regido por

-. Las Leyes y sus reglamentos republicanos.

-Las autoridades o funcionarios del Estado, están obligados a cumplir y hacer cumplir la Ley.

-”Los servidores del Estado no tienen más facultades que la que expresamente le confiere la Ley” *“Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica

responsabilidad”* art. 321 Constitucional.

Ciudadano:

Es la Persona considerada como miembro activo de un Estado; titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.

– Ha que edad se es Ciudadano(a)

1-1 Al cumplir dieciocho años,- mayoría de edad – se obtiene el

derecho Ciudadano a una tarjeta de identidad.

1-1a El derecho a ejercer el voto

1-1b El derecho a elegir y ser electo

1-1c El derecho a unirse en matrimonio con una persona del

sexo opuesto

1-1d A tramitar y portar un pasaporte

1-1e A solicitar licencia de conducir y otros derechos ciudadanos que se adquieren con la mayoría de edad.

2- Que es la identidad nacional

2-2 Identidad nacional es el conjunto de vidas y costumbres de un pueblo, desde varios puntos de vista: religioso, artístico,deportivo,alimenticio,idiomático, climático; y que

conforman una nación.

3- Qué deberes tienes con tu patria

3-3 Honrarla ,servirla, respetarla y defenderla.

4- Qué son los vicios

4-4 Falta de rectitud o hábito de obrar mal.

5- Que es la familia

5-5 Grupo de personas emparentadas entre sí. Padre, Madre, hijos, abuelos, tíos, primos y unidos por lazos fraternales.

6- Como debe ser las relaciones entre padres, hijos y nietos.

6-6 De cariño,alegría respeto y obediencia; que prevalezca la armonía y apoyo familiar.

7- Tus pensamientos y acciones para con tus padres

7-7 Honrarlos, amarlos, y cariño para toda la familia.

8- Cómo deben ser las relaciones del varón con las damas.

8-8 De respeto y cariño para con ellas

9- Cómo deben ser las relaciones de un adulto con niñas y niños.

9-9 De gran respeto y cariño y comprender que nosotros también fuimos niños.

10- ¿Que es la urbanidad?

10-10 Es el buen trato y respeto entre los ciudadanos.

11- ¿Qué es el respeto y la cortesía ciudadana.

11-11 Son los fundamentos de la urbanidad.

12- Que es la gobernabilidad

12-12 Es la sumatoria de la urbanidad, moral y ética

ciudadana.

13- De donde emana la gobernabilidad en un Estado democrático

13-13 Del pueblo

14- Que es ejercer el sufragio o voto.

14-14Es el instrumento que tiene nuestra forma de gobierno por el cual el poder político lo ejercen los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos.

—Respeta — para que te respeten

—vocabulario— Que tus palabras no sean ofensivas al oído de

los demás

—Sé cortés — para que agrades y te respeten.

—Mis derechos terminan donde comienzan los de los demás.

14 cómo te debes comportarte cuando eres un peatón.

14-14 En la acera, y caminar por la derecha, Los niño siempre deben ir al rincón.

La basura depositarla en los recipientes adecuados

No escupas en el suelo

No fumes en lugares públicos ó mejor, absolutamente no lo

hagas.

Trata de descartar los vicios; sustitúyase por deportes,una

afición ú arte.

Ante los demás ciudadanos muestra respeto y cortesía

15- cómo te debes comportar cuando eres conductor de una

unidad motorizada.

15-15 Respeto a los demás conductores;cumplir la Ley y

reglamento de tránsito.

– respeto al peatón – él tiene prioridad en todos los casos.

– Muestra cortesía

– No producir contaminación Sónica, más aún frente a

Hospitales y Escuelas.

No abuses del pito:al hacer cola, ó esperar usuarios.

-Usa silenciador en tu vehículo:Sea moto ó carro.

-Manten la velocidad reglamentaria vehicular .

-Estudia el reglamento de tránsito y cúmplelo .

-Si conduces motocicleta, y vas detrás de un carro, no le pites para que se aparte, él lleva la vía- recuerda , no eres el dueño de la calle.

-El hecho que lleves casco protector y te convierte en conductor anónimo, no te da derecho a infringir la ley de tránsito.

Lo más importante al conducir- moto ó carro- es la velocidad, debes hacerlo-dentro de los parámetros que la Ley indica.-

– Cuando conduzcas no hables ni mensajes por tu celular.

– Nunca- conducir en estado de ebriedad.

– Las controversias por accidentes de tránsito se dirimen por lo que manda el reglamento del tránsito, mantén la calma, admítelo cuando has cometido una infracción.

16 – El semáforo que nos indica .

16-16 Verde, pase

-Roja, alto –

– Amarillo, pausa,pronto habrá cambio de luz, pasa o

para.

17- Recuerda, la democracia es un sistema de Gobierno, siempre perfectible.

El menos malo, otros sistemas no te dan tantas libertades y oportunidades

18- Que otros sistemas de gobierno existen.

18 -18 La monarquía,el socialismo, el fascismo, las tiranías, etc.

Nota: Este instructivo está especialmente escrito para que sea obligatorio leerlo y aprenderlo por las personas que solicitan una licencia de conductor – un pasaporte- una tarjeta de identidad- un pasaporte- para graduarse y obtener un Título para adquirir la ciudadanía hondureña. Y luego rendir un examen por escrito.

Todas las autoridades pueden hacer uso de este Instructivo si así lo estiman conveniente.

Urge la enseñanza de la materia: Urbanidad, Moral y convivencia Ciudadana en los colegios de segunda enseñanza. Y En las Universidades la enseñanza obligatoria de la

asignatura Deontología.

Deontología :Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional.