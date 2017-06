Desde hace seis meses Real España y el jugador Javier Portillo mantienen un litigio en el Tribunal de Arbitraje del Fútbol, el cual aún no se define.

Ante esta situación el futbolista, quien reclama una importante suma de dinero al cuadro sampedrano, criticó severamente a la institución y a su director deportivo, Jaime Villegas, una gloria del club y diputado al Congreso Nacional, a quien amenazó con revelar un audio que lo compromete.

“No se me han acercado, tengo conocimiento de parte de mi abogado que ellos quieren estar por encima de la ley”.

“Quieren aprovechar el poder, aquí ese equipo que tiene un representante en la Federación y es para favorecerlos”.

“Ellos tienen al máximo representante del fútbol hondureño, han buscado pasarse sobre las leyes”.

“Si yo fuera una mala persona ya hubiera tirado a Jaime Villegas a las redes sociales con una grabación que tengo”.

“Lo que espero es que me cancelen, habrá una reunión donde van a tocar ese tema. Ellos mandaron una nota para que revisen el caso, pero que no quieran pasar sobre la ley, eso es un acto de corrupción”.

“Esa misma se la han hecho a varios jugadores, lastimosamente para ellos se encontraron con una persona como yo que siempre guarda pruebas”.

“Yo le garantizo que si yo hago algo ilegal a ellos les hubieran resuelto en seis días lo que a mí me ha tardado seis meses; pero bueno, viva Honduras, viva Honduras”.

“El equipo está multado por tres mil lempiras, solo es que yo notifique que no han pagado para comiencen a perder puntos al inicio del torneo”.

“No soy una persona adinerada, no soy como ellos que manejan una parte del país. Hasta el abogado me está presionando para que le pague, pero no puedo hacerlo hasta que me paguen ellos”.

“A muchos no les gusta que defienda mis derechos, si por esto me retiran del fútbol que así sea. Que Dios se encargue de don Jaime, si sacara esa grabación se darían cuenta que no es lo que aparenta”, sentenció Portillo.