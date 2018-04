Kendra Wilkinson Baskett se está preparando para un camino difícil por delante. Una semana después de que varias fuentes le informaran a PEOPLE que se está preparando para separarse de su esposo Hank Baskett, la estrella de Kendra on Top se sinceró sobre el estado de su matrimonio en una serie de emocionantes videos publicados en su historia de Instagram el lunes.

Today will be the saddest, scariest day of my life. Today i will have to be the strongest I’ve ever been. Today, my rebirth begins.

— Kendra Wilkinson (@KendraWilkinson) 2 de abril de 2018