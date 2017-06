Khedira promete olvidar su pasado en la final ante el Real Madrid

El mediocampista de la Juventus Sami Khedira prometió olvidar su pasado cuando se enfrente el sábado al Real Madrid, su ex equipo, en la final de la Liga de Campeones del fútbol europeo.

“Por supuesto que es algo especial jugar contra el equipo en el que uno ha jugado con anterioridad durante cinco años. En el fútbol actual este es un periodo de tiempo muy largo”, señaló el campeón del mundo con Alemania en una entrevista con la revista germana “Kicker” publicada hoy.

“No obstante, para mí lo más importante es que se trata de una final que determinará quién es el ganador de la Liga de Campeones. Por eso voy a olvidarme de que estoy jugando contra mi ex equipo”, agregó.

De ganar el título con la camiseta de la Juventus, Khedira repetiría un gesta lograda en 2014, cuando conquistó la Liga de Campeones siendo jugador del Real Madrid.

“A veces es conveniente hacer caso a la intuición. En aquel momento me di cuenta de que, tras cinco años maravillosos en el Real Madrid, necesitaba un cambio y que no quería firmar una renovación”, indicó el jugador de 30 años.

“Yo quería seguir jugando en otro lugar al máximo nivel en un equipo en el que mi forma de jugar fuese más reconocida que en el Real Madrid. Eso lo encontré en la Juventus”, declaró.

Al ser preguntado por su futuro -su contrato con el club italiano termina en 2019- Khedira señaló que, por ahora, no tiene planes concretos.

“Hay pocos equipos en Europa que pueden competir con la Juventus. Hay uno en Alemania y otro en España y, en ellos, ya he jugado. También hay en Inglaterra dos o tres clubes pero para mí no hay ningún motivo para pensar en otra cosa que no sea la Juventus, también porque aquí (en Turín) soy feliz”, recalcó.

HRMH

Fuente: DPA

Deportes Fútbol Internacional