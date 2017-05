La FIFA se solidariza con Honduras por fallecimiento de cuatro personas en final liguera

Radio América. Ante la tragedia sucedida ayer domingo donde cuatro personas fallecieron y al menos quince aficionados salieron heridos, previo al partido entre Motagua y Honduras Progreso, la FIFA,a través de su presidente Gianni Infantino se solidariza con la familia del fútbol hondureño por los hechos ocurridos en final de Liga.

En un comunicado enviado por el organismo rector del fútbol mundial a los directivos de la FENAFUTH, manifiesta lo siguiente: “estamos consternados por la triste noticia de la estampida ocurrida el domingo antes del partido de liga entre Motagua y Honduras Progreso en el estadio Nacional de Tegucigalpa, y que ha causado hasta el momento cuatro muertos y una quincena de heridos”.

El balompié une a todo el mundo y es una tragedia que las personas que disfrutan juntas un partido se conviertan en víctimas de tales fatalidades. “Nos dirigimos a ustedes, en nombre de la FIFA y el nuestro para transmitirles nuestro mas sincero pésame a usted, a la federación y a toda la comunidad futbolística de Honduras.

“Nos solidarizamos con los familiares y amigos de los fallecidos, así como a las personas que resultaron heridas. La familia del fútbol está con ustedes en estos momentos difíciles, y confiamos que este mensaje de solidaridad les ofrezca algo de consuelo”, reza el informe oficial.

Más temprano en su cuenta de twitter el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, expresó.

“Conmocionado con otra tragedia alrededor del fútbol. Mis pensamientos con las víctimas de #Honduras”./ My thoughts are with the victims.

Deportes Fútbol Internacional Fútbol Nacional Nacionales Noticias