Hasta el momento, la tan esperada boda del año ha cumplido con las expectativas de propios y extraños. El enlace matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle estuvo lleno de momentos muy especiales. Desde la llegada de la novia, hasta el romántico beso de los duques de Sussex, todo ha sido fabuloso.

Además del glamour y la elegancia que rodearon a este evento, también fuimos testigos de una atmósfera de ternura y nostalgia, gracias a los conmovedores detalles con los que Lady Di estuvo presente en la boda de su hijo menor.

Una de las imágenes más emotivas fue la del asiento vacío, reservado para la princesa Diana. El lugar era el más cercano al altar, junto al duque de Cambridge, por supuesto en la primera fila.

De esta manera, el príncipe Harry rindió honores a su fallecida madre y pudo sentirla cerca en un momento tan especial de su vida. Sobre este tema, el hijo de Lady Di comentó en una entrevista para la BBC que su mamá y Meghan habrían llevado una buena relación: «Ellas serían tan cómplices como ladrones, sin lugar a dudas. Creo que ella estaría en la luna, saltando de arriba a abajo, ya sabes, tan emocionada por mí».

The Prince of Wales accompanied Ms. Meghan Markle down the aisle of the Quire of St George’s Chapel today. #royalwedding pic.twitter.com/3iI1aYC9YK

— Clarence House (@ClarenceHouse) 19 de mayo de 2018