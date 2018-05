Todos los días debemos decirle a nuestra madre cuánto la amamos, pero no hay duda de que el día de la madre se vuelve aún más especial. Es un momento para compartir con ellas y recordarles lo especial que son para nosotros.

Cómo no consentir a esa mujer que se ha sacrificado por nosotros y nos ha enseñado con amor y regaños el camino del bien. cómo olvidar esas frases típicas de las madres que probablemente de pequeños no las comprendíamos.

Publicidad

Frases para que te sientas culpable

1: Cuando me muera ahí se van a dar cuenta lo que una hace por ustedes

2: Me voy a ir de la casa y ahí vean qué hacen ustedes

3: Yo no espero nada de ustedes, cuando esté viejita a un asilo me van a ir a meter

Estas tres frases regularmente son dichas en circunstancias por nuestras madres cuando cuando se sienten desesperadas y quieren que nos sintamos culpables o sedamos a cualquier petición. ¡Está bien, mamá, entendemos!

Para imponer autoridad

4: Me hacen la limpieza o no me salen de esta casa

5: ¿Vos pensás que yo estoy pintada?

6: Bajo este techo se hace lo que yo diga

Estas son inolvidables. Recuerdan esos momentos cuando queríamos salir a jugar con nuestros amigos y teníamos que ingeniarlas para obtener el permiso. Raras veces lo lográbamos fácilmente, en la mayoría de ocasiones teníamos que que dejar los platos limpios y la limpieza hecha para poder salir de casa. ¡Todo es negociación, excepto cuando mamá está muy enojada y nada la hace cambiar el rotundo no!

Frases con connotación de castigo

7: Esperate que lleguemos a la casa

8: Cuando vos vas yo ya vengo ¡cipote!.

Seguro pasaste las horas o minutos más largos de tu vida en ese camino a casa, pensando cómo librarte del castigo que tu mamá te iba a dar luego de decirte esas célebres frases.

Frases de advertencia

9: ¡Qué te dije!

10: A la cuenta de tres

11: No permitás que me levante

12: Y si lo encuentro qué te hago

Estas frases suelen estar acompañadas de un cincho (faja), chancleta o cualquier otro objeto que pueda servir para darte un castigo.

Cada mamá es diferente, pero las hondureñas tienen esta característica que las hace únicas.

¡Las amamos madres!

Con información de la web.

Le puede interesar: Madres solteras crían hijos delincuentes, asegura diputado (Vídeo)