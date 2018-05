El príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle se casaron este sábado en la ciudad de Windsor, entre grandes fastos y multitudes. El enlace ha comenzado a la una de la tarde.

La boda real ha causado revuelo en todo el mundo, y los usuarios de redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para crear divertidos memes sobre la boda real.

En Twitter e Instagram uno de los hashtags más seguidos ha sido #RoyalWedding y además de poder descubrir detalles sobre la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, como quién firmaba el vestido de novia o de quién era la tiara que ha llevado Meghan, nos hemos reído con todos los memes que se han publicado sobre la boda. Estos fueron nuestros favoritos:

La reina también dio de que hablar en el enlace de Meghan y Harry.

Pippa Middleton decidió inspirarse en una conocida bebida a la hora de escoger vestido.

Pippa’s dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD

— Sarah Rogers (@sarahnrogers) May 19, 2018