Arqueólogos han descubierto en Perú restos infantiles prehispánicos que corresponderían al mayor caso conocido de sacrificio de niños a los dioses. El hallazgo se produjo en un antiguo sitio de sacrificios cerca de la ciudad de Trujillo, en el norte del país, y comprende esqueletos de más de 140 niños y 200 llamas jóvenes.

Investigadores de la Universidad de Trujillo y la de Tulane (EE.UU.) creen que las víctimas fueron asesinadas hace unos 550 años durante un ritual indígena al pie de un acantilado. Dicho lugar era entonces la capital del antiguo imperio Chimú, civilización precolombina conquistada por los incas cerca de una década después.

