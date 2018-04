Conor MacGregor fue liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares, impuesta por los desmanes que provocó ayer en el Barclays Center, en Brooklyn.

Además, recibió cuatro cargos criminales, tres por agresión y otro de conducta criminal.

Por la mañana, el irlandés fue llevado a un tribunal de Nueva York con las manos esposadas.

Los policías actuaron en contra de McGregor y su entorno por haber irrumpido en un evento de UFC, organización de las artes marciales mixtas, y lanzar objetos hacia los autobuses donde los protagonistas de la velada UFC 223 eran transportados.

El dos veces campeón de la promotora UFC asistió al evento del día de medios de comunicación celebrado en el Barclays Center, con un séquito de personas que le acompañaron.

yoooooo… first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo

— caposa (@Grabaka_Hitman) April 5, 2018