COLPROSUMAH cuestiona al Congreso por no crear desde hace 10 años plazas educativas

Radio América. Desde hace 10 años el Congreso Nacional no crea más plaza para maestros de primaria ni en el sector de educación media, señaló este día, el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), Elías Muñoz.

En efecto, el dirigente magisterial aseguró, “el Congreso Nacional no ha creado ninguna plaza, lo que se juegan hoy, es que cada profesor que se muere, se jubila, que se pensiona o renuncia queda tal plaza y en ese sentido, ese sueldo lo dividen para poner dos maestros”.

No obstante, Muñoz aclaró que ese tipo de cosas no sucede en todo el profesorado porque no todos ganan al menos 20 mil lempiras.

“Qué se está haciendo con el crecimiento natural, son miles los niños en edad escolar que llegan a los centros educativos por tanto, existe disparidad entre los estudiantes que egresan que los que llegan, y esa demanda es la que no tiene oportunidades”, sostuvo, el titular de ese colegio de profesores.

Agregó, que hay unos 800 mil niños y jóvenes que no pueden ingresar por falta de cupos o matrículas en los centros educativos derivada por la falta de maestros y aulas para impartir las clases

Para finalizar, el dirigente magisterial llamó al gobierno ver el crecimiento natural escolar por ejemplo: los niños que van a primer grado y los alumnos de carrera deben irse creando para ellos las oportunidades a fin de cubrir sus necesidades educativas.

CNAA

Nacionales Noticias