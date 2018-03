“Manipuladora, egocéntrica, posesiva”: así a la asesina confesa del pequeño Gabriel, en España.

El niño era “educado, amoroso y respetuoso”. La sospechosa “manipuladora, obsesiva, egocéntrica, de una frialdad máxima y con cierta ambición económica”.

Así han caracterizado los investigadores a la víctima y a la acusada del crimen que ha conmocionado a España: el niño Gabriel Cruz Ramírez y su asesina confesa, Ana Julia Quezada.

Los agentes presentaron a Quezada como una persona de una “frialdad máxima” y con “una falta de empatía hacia otras personas”.

Gabriel Cruz fue declarado desaparecido el 27 de febrero. Quezada, una dominicana de 44 años, pareja del padre del niño, había sido una de las últimas personas en verlo con vida.

Este miércoles las autoridades españolas detallaron que la mujer cometió el asesinato sin ningún tipo de colaboración. Golpeó al menor con la parte roma de un hacha y luego lo asfixió, en una arrebato de ira después de que el chico supuestamente le dijera:

“Tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca”.