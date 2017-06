Marlene a sus excolegas del PAC, pide no humillarse en búsqueda de candidaturas

Radio América. En declaraciones para Radio América, la presidenciable del Partido Anti Corrupción (PAC), la diputada Marlene Alvarenga, pidió a sus ex-colegas del instituto político que ahora comanda que no se humillen pidiendo espacios u oportunidades en otros partidos.

La candidata del PAC, calificó de inaceptable la aptitud del líder de la alianza opositora, según la congresista, que por ambición de querer continuar o aspirar a ser presidente de Honduras haya abandonado al equipo que estuvo con él, al tiempo que enfatizó, “ya lo conocen y saben quien es Salvador Nasralla”.

Acto seguido, y en relación a los que buscan un cupo en otros partidos Alvarenga refirió, “no tienen necesidad de humillarse, de estar rogándole al PINU-SD y al Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y mucho menos colocarse en candidaturas independientes.

No obstante, la ahora lidereza del PAC, subrayó, que esa situación es decisión de sus ex-compañeros que buscan ahora una candidatura independiente, “Para mi es una humillación, estar rogando y llorando ante los medios de comunicación y ante esos partidos políticos y que les digan no, teniendo al PAC, no hay necesidad”, reiteró, Marlene.

CNAA

Nacionales Noticias