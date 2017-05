Marvin insta a la MACCIH judicializar casos “rápidamente” para meter presos a corruptos

Radio América. La Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), debe judicializar los casos de corrupción lo más pronto posible para que los corruptos no busquen una coartada, sugirió este lunes el exasesor presidencial Marvin Ponce.

No obstante dijo que no es fácil capturar y llevar a las personas corruptas a los tribunales porque primero hay que probar sus irregularidades, porque “como dicen sabían robar y no dejan huellas”.

Sin embargo, el Marvin destacó la lucha que se hace contra la corrupción donde ha permitido que hayan ministros, militares de alto rango, funcionarios, políticos, policías y empresarios que caigan en el mamo (cárcel) y otras veces nadie ha caído preso.

Apuntó que el gobierno que preside el mandatario Juan Orlando Hernández es el que menos crítica de corrupción ha tenido porque ha habido una conducta en ese sentido y ojalá que el futuro no le salgan clavos”.

“Lo que está claro es que hace falta todavía, yo esperaba mas de la MACCIH, pero sigo creyendo que ese organismo pueda hacer algo, sin embargo el tiempo se le está corriendo”. Aparentemente la MACCIH ya tiene casos de corrupción en la mano, pero el miedo es que no se conviertan en botín político del presidente Hernández, pero no vino al país a apoyar a políticos sino al pueblo hondureño por tanto esos casos de corrupción deben ir a los tribunales para que esos corruptos vayan al mamo ya.

