El habilidoso delantero de Olimpia, Michaell Chirinos, realizó este viernes unas polémicas declaraciones en las que reveló que el árbitro de la ida del repechaje contra Platense, Melvin Matamoros, lo agredió verbalmente.

Según las palabras del propio Michaell Chirinos el réferi lo ofendió con sus dichos en pleno partido, situación a la que él decidió responder en el mismo tono, aunque aseguró que le sigue guardando respeto. No obstante, el jugador se negó a revelar el supuesto insulto del silbante.

‘Yo a todos los árbitros les guardo respeto porque quiero que me respeten. Nunca les digo malas palabras, ni ellos me las tienen que decir a mí”.

“A Melvin Matamoros solo le dije que no me tratara así, pero no pasó a más, sigo creyendo que es el mejor árbitro del país”

“Me sentí ofendido por algo que me dijo y que no puedo repetir, él me ofendió y yo solo le respondí”, indicó Michaell Chirinos a su llegada a Tegucigalpa, luego que el jueves empataran con Platense 0-0 por la ida de esta serie de repechaje por un boleto a semifinales.

Olimpia recibirá este domingo a las 4:00 pm a Platense en el estadio Nacional. A los ‘merengues’ los califica a semifinales el empate y el triunfo (por haber finalizado terceros); en cambio que a los ‘escualos’ únicamente les sirve ganar.

