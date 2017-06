Para Juan Ferrera, miembro de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth nombrada por FIFA, existen pocas esperanzas de acudir a la Copa del Mundo Rusia 2018.

En entrevista con Radio América federativo tampoco pudo garantizar la continuidad del entrenador Jorge Luis Pinto en el cargo, en caso de no ganar este martes con Panamá en calidad de visitante.

“Yo esperaría que trabajaran con pundonor en el campo, que pudiéramos lograr los puntos. No estoy tan convencido que vayamos a Rusia, pero no hay que perder la esperanza”.

“Panamá es una Selección que nos ha demostrado que es tan complicada como Costa Rica, muy fuertes, han crecido muchos desde los gemelos Dely Valdés”.

“Se han esmerado, se van a tomar el partido contra Honduras en serio. Hay responsabilidad compartida entre jugadores, cuerpo técnico y la Comisión Normalizadora, debemos asumirla”.

“Nunca se pensó en cambiar a Pinto, se creyó que ese es el capital humano que tenemos. Me gustaría platicar con más gente calificada para tener mayor criterio sobre su continuidad”.

“No tenemos el capital humano, ya veo cansadas a nuestras figuras. No podemos vivir del pasado. No puedo afirmar o negar que Jorge Luis Pinto vaya a dirigir la Copa Oro, aún no me he reunido con mis compañeros de la Comisión”.