Motagua apelará castigo para tratar de reducir suspensión de partidos en el Nacional

Radio América. Después que la Comisión Regional de Disciplina castigara al Motagua con no jugar 9 partidos de local en el Estadio Nacional y más una multa de 100 mil lempiras por los hechos sucedidos en el juego de final, el gerente de los azules Marvin Fonseca, en declaraciones para Radio América aseguró que presentarán una apelación a más tardar el lunes.

No obstante, dijo que se sienten triste y a la vez lamentan lo pasado con la muerte de cuatro personas y unos 20 heridos debido a la avalancha humana sucedida previo al partido de final ante Honduras Progreso, al tiempo que apuntó, que, “el club no tiene nada que ver en esa instancia porque el Motagua en ningún momento tuvo el control del estadio y no sabemos del por qué nos cae la culpa”.

“Lo sentimos mucho con los familiares por las víctimas que murieron en estadio Nacional, pero lo más importante es que Motagua se va a levantar, y si no nos permiten jugar de local, creemos que a donde vayamos la afición lo acompaña en todas partes”, expresó, Marvin.

Pese al castigo impuesto, el dirigente de las águilas manifestó que al momento en que apelen el castigo, esperan que la Comisión Regional de Disciplina “se ponga la mano en la conciencia” sobre la suspensión de los partido que prácticamente se perderían de jugar de local las dos vueltas del campeonato.

“Vamos a apelar y luchar en las últimas instancias para ver si se rebaja el castigo”,finalizó el representante del ciclón esta noche.

CNAA

