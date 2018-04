Siete presos murieron y otros 17 resultaron heridos en un motín que estalló en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur (sureste de EEUU), informó este lunes el departamento Correccional estatal.

El motín se produjo en la tarde del domingo en la Lee Correctional Institution de la localidad de Bishopville, en Carolina del Sur, y fue controlado hacia las 02h55 locales del lunes.

“El incidente en la Lee CI se saldó con 17 detenidos que requirieron atención médica externa y siete presos muertos”, anunció el departamento correccional en su cuenta de Twitter.

— SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 de abril de 2018