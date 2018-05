Fueron a comprar huevos y leche a una gasolinera y terminaron retenidas por un agente de la Patrulla Fronteriza durante más de media hora.

El caso de Ana Suda y Mimi Hernández, dos mujeres estadounidenses que residen en Havre, Montana, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá, se volvió viral tras la difusión de un vídeo del incidente, ocurrido el pasado 16 de mayo.

Ese día por la noche, las dos amigas esperaban en la cola para pagar en una gasolinera de esa pequeña localidad cuando un agente de la Patrulla Fronteriza exigió ver su identificación.

Las dos mujeres supieron que la razón por las que se les ordenó que se identificaran fue que hablaban español “en un estado predominantemente angloparlante”.

Video taken by a Montana woman as she and her friend — both U.S. citizens — were questioned by a Border Patrol agent after he overheard them speaking Spanish caught the attention of border patrol officials and civil liberties groups.

More at @NBCLatino: https://t.co/BQw2LCeJ20 pic.twitter.com/pjfDnYJDgE

— NBC News (@NBCNews) 21 de mayo de 2018