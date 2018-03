El Mundial de Rusia será el primero con videoarbitraje (VAR)

El Mundial de Rusia-2018 será el primero en tener videoarbitraje (VAR). El controvertido sistema con el que se quieren evitar las injusticias en el deporte más popular del planeta fue aprobado este viernes por la FIFA.

“Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR, esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisión”, que es “histórica”, dijo el presidente del ente rector del balompié, Gianni Infantino, en rueda de prensa en Bogotá.

El consejo directivo del organismo, que se reunió este viernes en la capital colombiana, respaldó la mayor revolución en una Copa del Mundo desde la incorporación de la tecnología en la línea de gol (GLT) en 2014.

“Lo que queremos es ayudar, dar la posibilidad al árbitro de tener una ayuda más cuando tiene que tomar decisiones importantes, y en un mundial se toman decisiones muy importantes”, agregó.

Todavía resistido por muchos, el VAR había recibido a principio de mes el visto bueno del International Board, garante de las normas del fútbol.

La FIFA acogió el uso de este costoso sistema tecnológico de ayuda en cuatro situaciones: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

“No es posible que en el 2018 todo el mundo, en el estadio o en su casa, sabe en unos segundos si el árbitro cometió un error grave, y (el juez) no, no porque no quiere (saberlo), sino porque nosotros le prohibimos de hacerlo”, Infantino.

Tras su estreno mundialista, el VAR se irá implementando gradualmente en torneos regionales o domésticos. “Vamos a tener un fútbol más transparente y justo”, subrayó Infantino.

La aprobación del videoarbitraje se tomó tras dos años de estudio y “experimentos” liderados por un comité de expertos de la FIFA presidido por el exárbitro italiano Pierluigi Colina.

– “99% de efectividad” –

El presidente de la FIFA, que en un principio veía con escepticismo la innovación, ahora promueve el VAR, así como otras reformas para un deporte tan popular como conservador.

Utilizado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga alemana y en la Serie A italiana, el VAR no ha estado exento de polémicas.

Algunos le critican que su aplicación ralentiza el juego y que no evita las injusticias en el campo.

“Con el VAR, en los partidos se pierde una media de un minuto. Un minuto para corregir una decisión claramente errónea. Con los saques laterales, cada partido, se pierden siete minutos”, aseguró Infantino.

Según el dirigente, sin el VAR los árbitros tienen una efectividad del 93% y con el sistema, de 99%. Sin esta tecnología, los árbitros cometen un error grave cada tres partidos. Con ella, cada 19, agregó.

Sin embargo, el videoarbitraje no será utilizado en la Champions 2018-2019, porque para el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, el sistema todavía genera “confusión” por la falta de reglas.

– Verdad tecnológica –

Las divisiones no son solo en la FIFA y la UEFA, también entre jugadores y técnicos.

“La tecnología va a mostrar la verdad y eso va a hacer que no sea tan perjudicado alguien que se esfuerza tanto por ganar su partido”, dijo a la AFP Freddy Rincón, exmundialista colombiano que también jugó en el Real Madrid.

Sin embargo, para el exseleccionador de Honduras y Ecuador, el colombiano Luis Fernando Suárez, la decisión que pretende tomar la FIFA es precipitada.

“Creo que se deben hacer otras pruebas en otros torneos, estudiarlo bien, y después sí establecerlo”, declaró a la AFP.

Suárez respalda el uso de la tecnología en el fútbol, pero cuestiona que con el VAR demoren las decisiones arbitrales.

El entrenador fue testigo directo del debut de la tecnología en una Copa del Mundo, cuando fue validada por el GLT una anotación en contra en el juego entre Honduras y Francia en la cita de Brasil-2014.

– Irak y política –

En Bogotá, el Consejo de la FIFA también levantó la prohibición que impedía los partidos oficiales en Irak desde los años noventa por motivos de seguridad.

Las ciudades de Erbil, Basora y Kerbala podrán recibir duelos internacionales, aunque la decisión final recaerá en los organizadores locales, según Infantino.

De otro lado, la máxima autoridad del fútbol también definió las bases para la presentación de candidaturas para el Mundial-2026.

Para esta competición, que será la primera con 48 equipos en lugar de los 32 actuales, se prevé un férreo duelo entre la nominación norteamericana -Estados Unidos, Canadá y México- y Marruecos.

La FIFA también nombró a Perú y Polonia como anfitriones de las Copa del Mundo Sub-17 y Sub-20 de 2019, poniendo punto final a una posible fusión de ambas competencias.

Infantino también descartó con un rotundo “no” que la tensión entre Reino Unido y Rusia por la muerte por envenenamiento de un exespía ruso en suelo inglés vaya a afectar el Mundial. “Los problemas políticos deberían dejarse a la política”, afirmó.

