Radio América. El ex presidenciable de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla, dijo este viernes que ha cumplido con todos los acuerdos con esa organización política y a su vez reiteró que si el tema para el diálogo no es fraude electoral y que los acuerdos sean vinculantes no participará en el mismo.

Nasralla informó que el domingo hay una reunión por parte de la Organización de Naciones Unidas para tratar el tema de derechos humanos, donde se conformará una comisión pero “que no se va aponer en la cola para llegar al problema del fraude”.

Por lo que advirtió que si el domingo el Gobierno a través de su representante Ebal Díaz no acepta enviar un decreto para que lo que acordemos en el diálogo sea vinculante, “ahí nomás se levanta Julio Larios, Arístides Mejía y Toni García”, sus delegados en el pre diálogo.

“Si no aceptan que sea sobre el fraude electoral, no hay diálogo”, insistió.

Referente al video viral

Respecto a un video que circula y que se ha hecho viral en la redes sociales, Nasralla dijo que ayer andaba “apurado” y encontró a una niña y un joven que le pidieron que no vaya al diálogo, pero les explicó que él lo que está haciendo es implorando la posibilidad del diálogo.

“En mi apuro, les dije me voy a retirar de todo, pero son muchachos que nunca imaginé que anduvieran filmando y me sacaran la madre”.

Y agregó “yo no me estoy retirando ni desmarcando de “Mel” Zelaya, la Alianza sigue firme, pero soy una persona que piensa y si existe la posibilidad de un diálogo vinculante sobre el tema de fraude electoral no la voy a despreciar”.

Nasralla cree que le hicieron una trampa con el vídeo, pero que no sabe quién se prestó para eso.

Afirmó también que no tiene doble discurso, refiriendo a que fue él quien preguntó a los jóvenes si querían seguir 4 años en la calle y no señalando que Manuel Zelaya quiere seguir en manifestaciones. MRMH