El negocio del streaming televisivo se ha convertido en un verdadero tablero de ajedrez, con jugadores de peso calculando cada uno de sus movimientos y realizando algunas maniobras magistrales.

Según diversas fuentes periodísticas, entre ellas The New York Times, el ex presidente de Estados Unidos y Netflix estarían en una etapa avanzada de las negociaciones para la producción de una serie. No se conocen detalles en extensa acerca de este contenido, los reportes señalan que también estaría involucrada en esta producción Michelle Obama, esposa de quien gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017. Ella sería la narradora en la serie, que se espera tenga un tenor social y motivacional.

Lo cierto es que Netflix no se detiene. Sumar contenido impulsado nada menos que por Obama sería, sin dudas, un verdadero golpe de efecto. Aunque como ocurre siempre, será el público el que tenga la última palabra.

