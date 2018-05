Un grupo de supuestas víctimas de acoso describe a CNN cómo el actor se comportaba inapropiadamente con ellas; “Pido perdón a quien se pudo sentir incómodo. Nunca fue mi intención”, ha dicho Freeman en medio de la polémica.

Ocho mujeres han denunciado que fueron víctimas de acoso sexual y del comportamiento inapropiado por parte del actor estadounidense Morgan Freeman, según CNN.

Como parte de una investigación realizada por la cadena, la que fuera asistente de producción en la película “Going in Style (Un golpe con estilo, 2017)” dijo que durante el rodaje, Freeman le hacía comentarios incómodos sobre su vestimenta, y en alguna ocasión intentó levantar su falda mientras le preguntaba si llevaba ropa interior.

“Alan (Arkin) hizo un comentario diciéndole que se detuviera, Morgan se asustó y no supo qué decir”, relata la denunciante en el reportaje.

“Going in Style” es protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, y es la última de la que se conocen acusaciones, pero el supuesto comportamiento inapropiado del actor afroamericano no se limitó a dicha cinta.

Una mujer, miembro principal del equipo de producción de “Now You See Me (Ahora me ves, 2013)”, también denunció que el ganador del Oscar acosó sexualmente de ella y de su asistente, a las que constantemente les hacía comentarios sobre sus cuerpos en el set de grabación, a la vista de todos. Asegura, además, que llegaron a cambiar su manera de vestir para intentar evitar las miradas y expresiones del actor.

Mediante un comunicado, Morgan Freeman dijo que se disculpaba con cualquiera que se hubiera sentido incómodo.

“Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intecionadamente o que haga que alguien se sienta incómodo”, ha dicho poco después de la publicación. “Pido perdón a quien se pudo sentir incómodo. Nunca fue mi intención“.

En la investigación publicada por CNN fueron consultadas 16 fuentes y se citan hasta siete mujeres que describen un ambiente de acoso y comportamientos inadecuados en su productora, Revelations Entertainment, que, según el actor, había sido creada para promocionar a intérpretes negros ante su frustración por la falta de oportunidades para ellos.

Fue Chloe Melas, periodista y coautora del artículo que publica la denuncia, quien comenzó a investigar al ganador del Oscar cuando se sintió víctima de su conducta durante un viaje de prensa.

A sus 80 años, Freeman es una de las estrellas más destacadas de Hollywood, con una carrera cinematográfica de casi cinco décadas.

Ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto por “Million Dollar Baby (Golpes del destino, 2004)”, y ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones. Su trabajo de voz en off y doblaje también se ha convertido en un icono.

A raíz del caso Weinstein, Morgan Freeman se suma así a la lista de hombres poderosos acusados de abuso, acoso o agresión sexual durante los últimos meses.

